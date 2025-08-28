Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Economia chevron right

Economia

BNDES vai captar US$ 750 milhões com BID para programa na Amazônia

 Recurso vai ser destinado para fortalecer micro, pequenas e médias empresas na Amazônia Legal

O Liberal
fonte

BNDES destaca que a intenção é contribuir para a redução das desigualdades regionais (Foto: Fernando Frazão / Agência Brasil)

Nesta quinta-feira (28), o Senado aprovou a contratação de operação de crédito externo do BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social) com o BID (Banco Interamericano de Desenvolvimento) no valor de até US$ 750 milhões. Os recursos têm garantia da União, e vão destinados ao financiamento parcial do programa Pro-Amazônia, voltado ao fortalecimento de micro, pequenas e médias empresas na Amazônia Legal. A autorização foi concedida após parecer favorável da CAE (Comissão de Assuntos Econômicos).

Conforme o BNDES, a operação de crédito tem como objetivo promover o desenvolvimento sustentável da região, a partir do estimulo dos pequenos negócios. A intenção é contribuir para a redução das desigualdades regionais. O projeto chegou ao Senado por meio de mensagem enviada pela Presidência da República, ainda no mês de maio deste ano.

O empréstimo terá contrapartida adicional de US$ 150 milhões do próprio BNDES. O contrato projeta desembolso em até 48 meses, período de carência de até 66 meses e prazo total de 25 anos para quitação, com amortização semestral. Os juros serão baseados na taxa SOFR de 6 meses, acrescida da margem usual do BID, além de comissão sobre saldo não desembolsado.

A STN (Secretaria do Tesouro Nacional) e a PGFN (Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional) emitiram pareceres favoráveis, destacando a capacidade de pagamento do banco e a regularidade fiscal. A Taxa Interna de Retorno da operação foi estimada em 5,5% ao ano, com prazo médio de pagamento do capital emprestado de de 10,78 anos. A Cofiex (Comissão de Financiamentos Externos) também havia aprovado a operação em 2023.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

panorama

economia

Economia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ECONOMIA

Economia

BNDES vai captar US$ 750 milhões com BID para programa na Amazônia

 Recurso vai ser destinado para fortalecer micro, pequenas e médias empresas na Amazônia Legal

28.08.25 21h18

SEMANA DO CINEMA EM BELÉM

Semana do Cinema movimenta salas em Belém com ingressos a R$ 10 e descontos nos combos

Campanha nacional quer democratizar o acesso ao audiovisual e atrai público com sessões mais acessíveis e combos promocionais

28.08.25 21h04

Economia

BNDES detalha linhas de crédito para municípios afetados pelo tarifaço dos EUA

'As medidas concretas, detalhadas pelo BNDES, trazem conforto aos prefeitos aqui presentes', diz presidente da FPN e prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes

28.08.25 20h41

Economia

Pará abre 30.510 novos postos formais em 2025, e lidera empregabilidade no Norte

Serviços, Construção Civil e Indústrias têm melhor saldo positivo de empregos formais em julho 

28.08.25 20h19

MAIS LIDAS EM ECONOMIA

CONCURSOS ADMINISTRATIVOS

Concursos administrativos com banca definida no Brasil têm salários de até R$ 12 mil; veja lista

Seleções contemplam todos os níveis de escolaridade, com destaque para oportunidades no Pará; alguns certames oferecem mais de 9 mil vagas e salários acima dos R$ 11 mil.

25.08.25 7h15

Economia

China compra mina no Pará e controla cerca de 60% da produção de níquel no Brasil

Compra é questionada pelo grupo turco Yıldırım Group

26.08.25 7h30

POSSÍVEL FRAUDE

Pará e Maranhão têm seguro-defeso com 49 mil pescadores em cidades sem produção de peixe, aponta TCU

Auditoria do TCU revela que municípios do Pará têm números altos de pescadores registrados, enquanto a produção de peixe é mínima.

21.08.25 8h00

ECONOMIA

Mega Auto Feirão Porto Futuro abre em Belém com condições especiais e promessa de movimentar o setor

As vantagens para os consumidores vão desde carros com até 60 meses para pagar até motos sem entrada; confira

21.08.25 18h32

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda