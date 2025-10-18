Concessionária abre vagas em sete cidades do Pará com foco na inclusão de PCDs

A Equatorial Pará está com vagas abertas em sete municípios das regiões Oeste e Sul do Estado, com prioridade para pessoas com deficiência (PCDs). As oportunidades são para os cargos de técnico em segurança do trabalho, analista administrativo e assistente administrativo, distribuídos nas cidades de Itaituba, Santarém, Marabá, Tucuruí, Canaã dos Carajás, Redenção e Parauapebas.

O processo seletivo inclui avaliação técnica, entrevista com a equipe de Gente e Gestão e, por fim, entrevista com a liderança. As inscrições devem ser feitas online, pelo site equatorialenergia.gupy.io.

Os requisitos variam conforme a função: ensino técnico completo para o cargo de técnico em segurança do trabalho; ensino médio completo para assistente administrativo; e ensino superior completo em administração ou áreas afins para analista administrativo.

De acordo com Lígia Lôbo, gerente de Gente e Gestão da Equatorial Pará, a companhia reforça o compromisso com a geração de empregos e com a valorização da diversidade. “A Equatorial é uma das maiores empregadoras do Estado e segue em constante busca por crescimento e eficiência. Acreditamos na diversidade e investimos em iniciativas que favorecem a inclusão”, afirmou.

Segundo a empresa, a busca é por profissionais alinhados com seus valores e dispostos a crescer em um ambiente dinâmico, inclusivo e voltado para resultados.