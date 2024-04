BNDES disponibiliza mais R$ 1,4 bi para o Plano Safra 2023-24

Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), vai disponibilizar, mais R$ 1,4 bilhão para o Plano Safra 2023-2024, nesta quinta-feira (11). Com a medida, que foi anunciada nesta segunda-feira (08), o total de recursos a serem repassados pelo Banco será de R$ 4,6 bilhões, com prazo de utilização até junho de 2024.

O Banco já aprovou mais de R$ 28 bilhões, em mais de 120 mil operações, para o Plano Safra 2023-2024, um crescimento de 23% em relação ao mesmo período da safra passada.

O presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, explica: “São recursos importantes que poderão ser utilizados por produtores rurais, inclusive agricultores familiares, e cooperativas agropecuárias, para custeio e investimento em diversas finalidades, e revelam a prioridade com que o governo do presidente Lula trata o setor agropecuário do país”. Ainda segundo ele, os produtores poderão ampliar a produção, a aquisição de máquinas e equipamentos, a armazenagem e investir em inovação.

O BNDES é um dos principais apoiadores do setor agropecuário. Além dos PAGF, o Banco também oferece soluções próprias para garantir a oferta de crédito durante todo o ano, como o BNDES Crédito Rural.