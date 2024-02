BNDES anuncia ampliação em R$ 4 bilhões de recursos para crédito agropecuário

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) divulgou nesta sexta-feira (2) a expansão dos recursos destinados ao crédito no setor agropecuário, respondendo às demandas do agronegócio diante dos desafios climáticos enfrentados no Brasil.

O destaque fica por conta do incremento de R$ 4 bilhões no orçamento para uma linha que opera com taxa fixa em dólar, especialmente voltada para exportadores. Além disso, o banco confirmou a destinação adicional de R$ 2 bilhões para um programa de apoio às cooperativas de crédito.

Pressão por medidas de suporte ao agronegócio

O anúncio ocorreu em uma cerimônia na sede do BNDES, no Rio de Janeiro, em um contexto de pressão por medidas de suporte ao agronegócio, afetado pelos efeitos adversos de condições climáticas extremas, como ondas de calor, seca e fortes chuvas, durante a atual safra.

O ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, presente no evento, destacou que a safra deste ano apresenta desafios significativos em termos de renda para o campo. Ele assegurou que estão sendo avaliadas medidas preventivas para garantir tranquilidade aos produtores, evitando incertezas e inadimplência por falta de linhas de crédito.

A TFBD (Taxa Fixa do BNDES em Dólar), lançada em abril de 2023, oferece opções de financiamento com custos vinculados à variação cambial, sendo vantajosa para clientes com receitas em dólar. No âmbito do programa BNDES Crédito Rural, o valor aprovado com o uso da TFDB atingiu R$ 3,6 bilhões em 2023, de um orçamento inicial de R$ 4 bilhões. Agora, o BNDES decidiu ampliar a dotação em R$ 4 bilhões, totalizando R$ 8 bilhões disponíveis em financiamentos.

Outra iniciativa anunciada nesta sexta-feira envolve o programa BNDES Procapcred, destinado a cooperativas de crédito, que terá um aumento de R$ 2 bilhões no orçamento até 31 de dezembro de 2025. O presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, explicou que esse valor, considerado crédito para o banco, funciona como equity para o tomador, transformando-o em sócio da cooperativa e permitindo uma alavancagem média de nove vezes o capital ingressante.

O BNDES informou também que concluiu uma captação de R$ 808 milhões em Letras de Crédito do Agronegócio (LCAs) por meio de oferta privada no mercado doméstico. Essa emissão, vinculada a direitos creditórios do agronegócio, contribuirá para compor o funding do BNDES destinado ao financiamento de investimentos na atividade agropecuária. Essa foi a primeira emissão de LCAs realizada pelo banco desde 2016, com uma demanda quatro vezes superior ao valor ofertado.