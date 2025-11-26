Capa Jornal Amazônia
Black Friday: Shoppings de Belém ampliam horários e apostam em sorteios

Estabelecimentos prolongam funcionamento e integram ofertas de Natal para movimentar a campanha em Belém

Gabi Gutierrez

A Black Friday deste ano deve movimentar cerca de R$ 15 bilhões no mercado brasileiro, conforme pesquisa da Associação Brasileira das Empresas de Cartões de Crédito e Serviços (ABECS). Para atrair a clientela, os shoppings de Belém apostam em comodidade e conforto, administrando o fluxo previsto entre quinta (28) e sábado (30).

As estratégias incluem ampliação de horários, integração com campanhas de fim de ano, reforço de equipes, facilidades de circulação e serviços adicionais, já com a expectativa de antecipação das compras de Natal.

O setor espera um comportamento otimista do público. A ABECS aponta que 42% dos brasileiros pretendem realizar compras na data, com gasto médio de R$ 1.422 por consumidor, valor 3% superior ao registrado em 2024.

Horários prolongados para evitar picos

A ampliação do horário de funcionamento é uma das principais apostas dos shoppings de Belém. Alguns empreendimentos da capital abrirão mais cedo na sexta-feira e seguirão abertos até mais tarde, buscando fugir do padrão. A expectativa é oferecer mais tempo para compras em um período que historicamente concentra grande parte do movimento.

Raphaella Rocha, gerente de marketing de um empreendimento no bairro de Val-de-Cans, destaca a importância da ação para atender o fluxo de pessoas na data. “Queremos proporcionar ao público um fim de semana realmente especial. A data já faz parte do calendário e é muito esperada pelos nossos clientes”, disse.

A estratégia também visa distribuir o fluxo ao longo do dia e evitar picos concentrados, comuns na sexta da Black Friday.

Estrutura reforçada e facilidades

No campo operacional, as administrações intensificaram a presença de equipes de atendimento, segurança e manutenção para garantir uma circulação mais fluida em corredores, estacionamentos e áreas externas. Centros de compras como o Parque Shopping Belém reforçaram planejamentos integrados com lojistas, ajustando logística interna, rotas de acesso e monitoramento de fluxo.

“Para a Black Friday, estruturamos um planejamento integrado com lojistas e equipes operacionais para oferecer uma experiência confortável e segura ao público", pontua Isa Lucena, gerente de marketing do centro de compras do Parque Verde.

Em alguns empreendimentos, foram adotadas facilidades de estacionamento, como gratuidade ou vantagens dentro de programas de benefícios. A medida busca atrair consumidores e aliviar as demandas do sistema viário no entorno.

Shoppings com horário especial

  • Castanheira Shopping (Castanheira – BR-316): Sexta (28) das 9h às 23h. Campanha de 28 a 30 de novembro.
  • Bosque Grão-Pará (Avenida Centenário): Sexta (28) das 9h às 23h. Demais dias do fim de semana: horário habitual (10h às 22h).
  • Parque Shopping Belém: Sexta (28): das 9h às 23h - Cinema: de acordo com a programação. Demais dias do fim de semana: horário habitual (10h às 22h).  

Promoções prolongadas e sorteios

As campanhas promocionais em Belém, diferente da programação norte-americana, são trabalhadas em formatos prolongados, abrangendo de dois a três dias. Com descontos que chegam a 70% em diferentes segmentos, os shoppings integram ações da Black Friday às campanhas de Natal, já pensando nos consumidores que querem garantir os presentes com desconto.

Além das condições especiais, as compras nesse período em alguns shoppings de Belém oferecem a participação em sorteios de prêmios, mecanismo utilizado, por exemplo, nos empreendimentos de Batista Campos e do Bosque Grão-Pará, onde consumidores podem acumular números da sorte.

Shoppings com sorteio de prêmios

  • Pátio Belém: Sorteio de um Honda City Sedan 0 km. Regra: a cada R$ 500,00 em compras, o cliente recebe 1 número da sorte. Promoção se aplica ao período de Black Friday (28 a 30/11).
  • Shopping Bosque Grão-Pará: Durante a “Super Friday”, o shopping oferece a chance de concorrer a um carro 0 km. Regra básica: a cada R$ 500,00 em compras nas lojas, o cliente ganha 1 número da sorte para o sorteio. Para clientes do programa de benefícios do shopping (i’Clube): Ouro garante 2 números da sorte, Diamante garante 3 números, aumentando as chances.

  • Parque Shopping Belém: Durante a Black Friday do Parque Shopping, os clientes podem garantir brindes instantâneos ao cadastrar suas notas fiscais no aplicativo entre os dias 27 e 30/11. Basta ativar o benefício no app e retirar o presente no próprio shopping. A mecânica varia conforme a categoria do programa de relacionamento: Cliente estrela participa enviando R$ 500 em notas; cliente duas estrelas participa enviando R$ 400 em notas; e cliente três estrelas participa enviando R$ 300 em notas.

Outra frente trabalhada pelos centros de compras é a orientação ao consumidor. Administradores reforçam a importância de planejamento, comparação de preços e atenção aos prazos de troca, já que grande parte das compras realizadas nesta semana é destinada aos presentes entregues somente em dezembro. A medida busca evitar sobrecarga nas centrais de atendimento e reduzir devoluções no período pós-venda.

