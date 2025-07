Bet anuncia que devolverá dinheiro de apostadores que acreditaram no Fluminense; entenda

Com o objetivo de reconhecer e valorizar o torcedor brasileiro, uma plataforma de apostas esportivas anunciou, nesta quinta-feira (10), que realizará uma ação especial para devolver o dinheiro dos usuários que apostaram na vitória do Fluminense no Mundial de Clubes já que o time não conseguiu chegar à final do campeonato.

O anúncio foi divulgado em um vídeo nas redes sociais, onde foi destacado a importância do Fluminense que, mesmo sem conseguir chegar à final, conquistou o top 4 de melhores times do mundo. Nesse sentido, terão direito a receber o reembolso dos valores as pessoas que apostaram no próprio clube carioca ou na Super Odd de que um time brasileiro receberia a vitória.

Mundial de Clubes

A primeira edição da Copa do Mundo de Clubes da FIFA iniciou no dia 14 de junho e seguirá com os jogos até 13 de julho, nos Estados Unidos. No total, 32 clubes de todos os continentes participaram do campeonato e os times Botafogo, Flamengo, Fluminense e Palmeiras foram os representantes do Brasil no Mundial.

O Fluminense foi eliminado na última terça-feira (8) após perder de 2 a 0 para o time do Chelsea, em um jogo válido pela semifinal da Copa do Mundo de Clubes. Agora, a grande final da disputa será neste domingo (13), entre Chelsea e Paris Saint-Germain - PSG, no MetLife Stadium (EUA).

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Heloá Canali, editora executiva em Oliberal.com)