Benefícios do INSS acima de um salário mínimo terão reajuste; veja como ficam os valores

Os beneficiários do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) que recebem aposentadorias ou pensões acima do salário mínimo terão reajuste de 5,93% em sua remuneração, após divulgação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) no dia anterior, usado como referência para o reajuste. Com isso, o teto dos benefícios do Instituto passará de R$ 7.087,22 para R$ 7.507,49. As informações são do G1.

O percentual de ganho vale apenas para quem estava recebendo os pagamentos no dia 1º de janeiro do ano passado, enquanto os segurados que começaram a receber benefícios do INSS a partir de fevereiro de 2022 terão percentual menor de reajuste porque não garantiram os valores nos 12 meses de pagamentos. Ou seja, quanto mais tarde for a data de início do benefício no ano passado, menor o percentual de reajuste.

Confira como ficam os índices de acordo com o mês:

Janeiro: 5,93%

Fevereiro: 5,23%

Março: 4,19%

Abril: 2,43%

Maio: 1,38%

Junho: 0,93%

Julho: 0,30%

Agosto: 0,91%

Setembro: 1,22%

Outubro: 1,55%

Novembro: 1,07%

Dezembro: 0,69%

Veja como ficam as simulações de valores:

R$ 1.400 para R$ 1.483

1.483 R$ 1.500 para R$ 1.589

1.589 R$ 1.600 para R$ 1.695

1.695 R$ 1.700 para R$ 1.800

1.800 R$ 1.800 para R$ 1.906

1.906 R$ 1.900 para R$ 2.012

2.012 R$ 2.000 para R$ 2.118

2.118 R$ 2.100 para R$ 2.224

2.224 R$ 2.200 para R$ 2.330

2.330 R$ 2.300 para R$ 2.436

2.436 R$ 2.400 para R$ 2.542

2.542 R$ 2.500 para R$ 2.648

2.648 R$ 3.000 para R$ 3.178

3.178 R$ 3.500 para R$ 3.707

3.707 R$ 4.000 para R$ 4.237

4.237 R$ 4.500 para R$ 4.767

4.767 R$ 5.000 para R$ 5.296

5.296 R$ 5.500 para R$ 5.826

5.826 R$ 6.000 para R$ 6.356

6.356 R$ 6.500 para R$ 6.885

6.885 R$ 7.000 para R$ 7.415

E quem ganha um salário mínimo?

O INSS aponta que, dos 36 milhões de benefícios pagos, 23 milhões recebem o valor do salário mínimo. No caso de quem ganha o benefício neste valor, o piso nacional passou de R$ 1.212 para R$ 1.302 desde o dia 1º de janeiro - reajuste de 7,42%, acima do INPC fechado de 2022. Por lei, aposentadorias, auxílio-doença, auxílio-reclusão e pensão por morte pagas pelo INSS não podem ser inferiores a um salário mínimo.

Posteriormente, no entanto, o governo anunciou que o salário mínimo será de R$ 1.320, e não de R$ 1.302, ou seja, reajuste de 8,91%. Esse valor está previsto no Orçamento, que ainda não foi sancionado pelo presidente Lula (PT). Até que isso aconteça, fica valendo o valor de R$ 1.302. Em 2022, o reajuste foi de 10,16% para beneficiários do INSS que recebem acima de um salário mínimo. Já para quem ganhava um salário mínimo, o percentual foi de 10,18%.