Aposentados do INSS recebem benefício com reajuste a partir deste mês; confira datas

A partir do dia 25 deste mês, os aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) começam a receber o benefício com reajuste, após alta no valor do salário mínimo em 2023. A data do pagamento depende do valor que o segurado ganha e qual é o final do número do benefício, sem considerar o dígito. As informações são da CNN Brasil.

VEJA MAIS

Primeiro recebem os segurados que ganham até um salário mínimo, que passou de R$ 1.212 para R$ 1.320 na última atualização, alta de quase 9%. Nesses casos, os depósitos serão feitos até o dia 7 de fevereiro.

Quem recebe mais do que piso nacional começará a ter os pagamentos reajustados a partir de 1º de fevereiro. Para esses segurados, o aumento costuma seguir a inflação medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) no próximo dia 10.

O segurado precisa ter em mãos o número final do cartão de benefício para saber quando o pagamento será depositado, sem considerar o último dígito verificador - aquele que vem depois do traço. Por exemplo, no número de benefício (NB) 123.456.789-0, o algorismo final é o 9.

Confira o calendário de pagamentos de um salário mínimo por número do cartão de benefício

1: 25/1

2: 26/1

3: 27/1

4: 30/1

5: 31/1

6: 1º/2

7: 2/2

8: 3/2

9: 6/2

0: 7/2

Confira o calendário de pagamentos acima de um salário mínimo por número do cartão de benefício