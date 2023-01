Segurados do INSS não se animam com aumento do mínimo, que também atinge benefícios

O aumento de quase 9% no salário mínimo, costurado pelo novo governo por meio da PEC da Transição, representará um reajuste de R$ 108,00: os atuais R$ 1.212,00 passarão para R$ 1.320,00, o que vai repercutir não só na remuneração dos trabalhadores assalariados em geral, mas também em benefícios, como aposentadorias, pensões e outros que são pagos pelo INSS, além de seguro-desemprego, abono do PIS e Benefício da Prestação Continuada (BPC-Loas). No Pará, segundo informações do INSS, 834.852 segurados recebem benefício no valor de um salário mínimo, o que, até 2022, representava uma soma de mais de R$ 1 bi.

Para o presidente da Federação das Associações de Aposentados e Pensionistas do Estado do Pará, Emídio Rebelo Filho, o reajuste é importante, embora represente um acréscimo pequeno na remuneração de aposentados que dependem desse valor e de não repercutir para aqueles que estão alocados em outras faixas salariais pagas pelo INSS.

“Quem ganha um pouco mais do que um salário mínimo, por exemplo, não recebe o mesmo reajuste, desde que houve uma desvinculação, ainda no governo Collor de Mello. Já outras categorias receberam aumento de cerca de 18%, o que, para nós é injusto, pois quem produz mais nesse País são justamente aqueles que recebem a faixa de um salário mínimo. O que nós queríamos mesmo era a igualdade entre as categorias, pois é isso que pressupõe a lei. Os aposentados são sempre os mais prejudicados”, critica.

A mesma visão tem a pensionista Amália Oliveira, de 68 anos. Ela recebe pensão deixada pelo companheiro já falecido e acredita que o novo valor fará pouca diferença em sua vida cotidiana. “Hoje em dia, tudo está caro, seja comida, remédios, médico, então, para nós, o que resta é contar com os serviços públicos, pois, com esse salário, a gente não consegue fazer quase nada de maneira particular”, lamenta.

Pagamentos do INSS neste mês já virão com o reajuste

Os pagamentos do INSS para quem ganha um salário mínimo começam no próximo dia 25 de janeiro e seguem até 7 de fevereiro. Para quem recebe acima do mínimo, os pagamentos serão creditados a partir de 1º de fevereiro e o percentual de reajuste ainda não foi definido.

Os pagamentos dos benefícios só serão feitos em dias úteis e o calendário segue a mesma lógica dos anos anteriores, conforme o número do benefício. Cada aposentadoria ou pensão tem uma numeração única de 10 dígitos e o número para saber a data do pagamento é o penúltimo algarismo.

Confira o calendário de pagamento de janeiro de 2023 para quem recebe até um salário mínimo do INSS:

Benefício com final 1 – 25 de janeiro

Benefício com final 2 – 26 de janeiro

Benefício com final 3 – 27 de janeiro

Benefício com final 4 – 30 de janeiro

Benefício com final 5 – 31 de janeiro

Benefício com final 6 – 01 de fevereiro

Benefício com final 7 – 02 de fevereiro

Benefício com final 8 – 03 de fevereiro

Benefício com final 9 – 06 de fevereiro

Benefício com final 0 – 07 de fevereiro