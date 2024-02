Belo Monte paga quase R$ 1 bilhão em royalties ao Governo do Pará, Altamira e Vitória do Xingu

Nos últimos sete anos, de abril de 2016 até dezembro de 2023, a Usina Hidrelétrica Belo Monte desembolsou cerca de R$ 860 milhões. Esses valores foram destinados ao Governo do Pará, incluindo os municípios de Vitória do Xingu (PA), onde a usina está localizada, e Altamira (PA), região de influência do empreendimento.

Ao todo, R$ 1,07 bilhão em royalties e Compensação Financeira pela Utilização dos Recursos Hídricos (CFURH) foram pagos pela usina. Esse montante representa uma forma de compensação cobrada de todas as hidrelétricas pelo uso da água na geração de energia.

A distribuição desses recursos é realizada pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) para os estados e municípios onde o empreendimento atua, além de órgãos do Governo Federal e da administração direta da União. Considerando todas as hidrelétricas do país, o repasse feito à Aneel desde 2016 alcançou a marca de R$ 23 bilhões.

Até dezembro de 2023, os royalties destinados pela Norte Energia, concessionária da Usina Belo Monte, para o Governo Federal ultrapassaram os R$ 210 milhões. Esses recursos são direcionados para o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FNDCT), Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, Ministério do Meio Ambiente, Ministério de Minas e Energia, e a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA).