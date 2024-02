Subsídios a energias renováveis terão maior reflexo na conta de energia em 2024

De acordo com o diretor-geral da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), Sandoval Feitosa, os subsídios concedidos a fontes renováveis de energia elétrica devem ultrapassar os destinados aos combustíveis fósseis em 2024, tornando-se o principal ônus para os consumidores brasileiros.

Feitosa afirmou à Reuters que os descontos fornecidos a projetos eólicos e solares para o uso dos sistemas de transmissão e distribuição atingirão a marca de R$ 11,5 bilhões neste ano, superando os R$ 10,7 bilhões destinados à chamada “CCC”, que subsidia os combustíveis fósseis.

VEJA MAIS

Os sistemas isolados do Brasil, localizados principalmente no Norte e em áreas amazônicas, dependem de termelétricas locais, mais dispendiosas e poluentes, para geração de energia, subsidiadas pela CCC.

Juntamente com os incentivos previstos para a geração distribuída de energia, os descontos para os projetos renováveis devem alcançar R$ 20 bilhões, quase o dobro da CCC.

Essa tendência de crescimento dos subsídios renováveis deve continuar nos próximos anos, enquanto a CCC tende a diminuir gradualmente com mais integração ao Sistema Interligado Nacional (SIN).

Subsídios devem continuar crescendo devido ao estoque de projetos aprovados

O diretor-geral destacou o alto número de usinas solares e eólicas aprovadas entre 2022 e 2023 pela Aneel, que têm direito aos descontos, ilustrando o potencial aumento dos subsídios na conta de luz.

Embora parte do mercado argumente que as energias renováveis não necessitam mais desses benefícios, os subsídios devem continuar crescendo devido ao estoque de projetos aprovados durante a transição da legislação.

Por outro lado, o aumento da oferta de energia renovável contribui para a expansão do sistema de geração no Brasil, o que garante uma maior disponibilidade de eletricidade, com impacto nos preços.