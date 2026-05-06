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Economia

Belém volta a sediar Fórum da Internet no Brasil após 13 anos com foco em IA e segurança digital

Com entrada gratuita, evento promovido pelo CGI.br será realizado entre os dias 25 e 29 de maio, no Hangar Centro de Convenções da Amazônia

Fabyo Cruz
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A última edição do evento foi realizada em maio do ano passado, em Salvador (BA) (Foto: Robson/Divulgação)

Depois de 13 anos, Belém voltará a sediar um dos principais encontros sobre governança digital do país. Entre 25 e 29 de maio, Belém recebe o 16º Fórum da Internet no Brasil (FIB16), que acontece no Hangar Convenções & Feiras da Amazônia. O evento, realizado pelo Comitê Gestor da Internet no Brasil (CGI.br), tem entrada gratuita e pode ser acompanhado presencialmente ou pelo canal no YouTube do Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR (NIC.br). Ambas as modalidades de participação dão direito a certificado. Os interessados podem se inscrever no site oficial do encontro.

O Fórum reúne anualmente representantes dos setores governamental, empresarial, da comunidade científica e tecnológica e do terceiro setor em torno de questões relevantes para a consolidação de uma Internet mais universal, inovadora e diversa no país. Entre os temas que serão debatidos durante a 16ª edição estão: soberania digital e infraestruturas críticas da Internet; Inteligência Artificial (IA) e governança de dados; cibersegurança; proteção online de crianças e adolescentes; conectividade na região Norte e na Amazônia; regulação de plataformas, entre outros.

“É uma satisfação retornar a Belém após mais de uma década. A região Norte possui desafios únicos de conectividade, e debater a governança da Internet no coração da Amazônia tem um peso estratégico. Precisamos garantir que a tecnologia atue como um vetor de desenvolvimento sustentável, soberania e inclusão, conectando as realidades locais à pauta global”, afirma a coordenadora do CGI.br, Renata Mielli.

O FIB também é uma atividade preparatória para o Fórum de Governança da Internet (IGF), promovido pela Organização das Nações Unidas (ONU).

Programação oficial

Estruturado em quatro dias, o FIB16 começa na terça-feira (26/05) e é precedido pelo Dia Zero (25/05), data em que a organização do evento abre espaço para iniciativas propostas pela comunidade brasileira de governança da Internet. Além das três sessões principais e outras atividades organizadas pelo CGI.br, a programação oficial é construída de maneira colaborativa, a partir de 27 workshops selecionados entre mais de 150 propostas enviadas de todas as regiões do território nacional e de todos os setores da sociedade.

Entre as novidades deste ano estão as trilhas técnicas, voltadas a aspectos mais especializados e operacionais da Internet, e a trilha parlamentar, que colocará em pauta o papel do Congresso Nacional na regulação da IA, dados e plataformas.

A programação também será marcada pelo lançamento de mais uma publicação da série “Cadernos CGI.br”, iniciativa que busca incentivar discussões sobre o uso e a governança na Internet, oferecendo ao público brasileiro importantes referências para análises, pesquisas e debates. A nova edição abordará o Pacto Digital Global e a revisão de 20 anos da Cúpula Mundial sobre a Sociedade da Informação (WSIS+20).

Outro lançamento previsto é o do “Confluência: o Jogo da Governança Multissetorial”, que acontece durante o “3º Encontro Anual do Programa Alumni da Escola de Governança da Internet”.

O espaço sedia, ainda, o “3º Encontro Nacional de Jovens na Governança da Internet”, que promoverá o diálogo multissetorial por meio de exercícios práticos, simulações e trocas de experiências, com foco na diversidade, nos direitos digitais e na participação estratégica das juventudes.

“O Fórum da Internet no Brasil reafirma o compromisso do CGI.br com a promoção de um ambiente multissetorial de diálogo qualificado e construção conjunta. A programação reflete a riqueza do debate no país, ao reunir diferentes perspectivas e promover a troca entre representantes de diferentes setores e regiões. Convidamos a sociedade a participar ativamente do evento, contribuindo com reflexões essenciais que impulsionam o avanço de temas centrais para o desenvolvimento de uma Internet melhor no país”, destaca Rodolfo Avelino, conselheiro do CGI.br e um dos coordenadores do evento.

Para conhecer detalhes da programação, acesse o site oficial do evento: https://fib.cgi.br/pt/agenda.

Anote na agenda

16º Fórum da Internet no Brasil (FIB16)
Datas: de 25 a 29 de maio de 2026
Horários: 
Segunda-feira (25/05): das 9h às 20h30
Terça-feira (26/05): das 9h às 20h
Quarta-feira (27/05):das 9h às 18h
Quinta-feira (28/05): das 9h às 22h30
Sexta-feira (29/05): 10h30 às 16h30
Local: Hangar Convenções & Feiras da Amazônia - Av. Dr. Freitas, s/n - Marco, Belém - PA
 

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Palavras-chave

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