Belém tem Dia D da Inclusão Social e Profissional de pessoas com deficiência

O Centro Integrado de Inclusão e Cidadania (CIIC), em Belém, sedia nesta sexta-feira (18), das 8h às 12h, um feirão de vagas de emprego para pessoas com deficiência. As informações são da Agência Pará. Iniciativa da Secretaria de Estado de Assistência Social, Trabalho, Emprego e Renda (Seaster), por meio do Sistema Nacional de Emprego (Sine), a ação busca aproximar este público do banco de vagas de empresas parceiras e oferecer uma programação que auxilie no desenvolvimento pessoal e na carreira profissional do empregado.

Os empregadores farão processos seletivos no local, ampliando as chances dos trabalhadores com deficiência e beneficiários reabilitados pela Previdência Social.

Pessoas com deficiência ainda têm dificuldade de entrar no mercado

Há 28 anos, a Lei de Cotas (8.213/91) para pessoas com deficiência garante que empresas com 100 ou mais funcionários sejam obrigadas a preencher de 2% a 5% do seu quadro de colaboradores com esse público. Entretanto, indivíduos com deficiência ainda sofrem com a resistência de algumas empresas.

O feirão de empregos é conhecido nacionalmente como Dia D da Inclusão Social e Profissional e é realizado em todo o território nacional. O evento acontecerá no Centro Integrado de Inclusão e Cidadania (CIIC), localizado na Avenida Almirante Barroso, bairro do Marco, de 8h as 12h.

SERVIÇO

Feirão de Emprego para Pessoas com Deficiência

DATA: sexta-feira, 18/11

HORÁRIO: 8h às 12h

LOCAL: Centro Integrado de Inclusão e Cidadania – CIIC (Av. Almirante Barroso, 1765), bairro do Marco, entre as travessas Angustura e Barão do Triunfo