Belém sedia maior evento sobre óleo de palma do Brasil

Belém será palco do principal evento do Brasil dedicado ao setor de óleo de palma. Nos dias 23 e 24 de outubro, a Palmacon, organizada pela Associação Brasileira dos Produtores de Óleo de Palma (Abrapalma), reunirá especialistas e empresas nacionais e do exterior para debater os avanços e desafios da cadeia produtiva da palma.

A Palmacon é a primeira conferência sobre palma de óleo no Brasil. Na conferência, são esperados mais de 15 painelistas e 30 empresas expositoras. O evento tem como objetivo difundir conhecimentos sobre a cadeia produtiva do óleo de palma e seus derivados, que abrangem setores como alimentos, cosméticos e energia.

A conferência também visa fomentar a inovação tecnológica e promover a geração de negócios entre os principais players do mercado. De acordo com o presidente da Abrapalma, Victor Almeida, o evento tem o objetivo de dar visibilidade ao setor que emprega mais de 20 mil pessoas no estado.

“Teremos painéis para discutir o potencial e crescimento da palma de óleo no país, as oportunidades e os investimentos no setor, além de falar sobre a importância da palma de óleo para a transição energética no mundo”, afirmou.

Victor afirma que o evento é uma oportunidade de visibilidade para o setor (Foto: Divulgação)

A programação inclui conferências com temas que abrangem desde a agricultura e industrialização do óleo de palma até a inovação tecnológica e a sustentabilidade. Um dos destaques será o debate sobre a importância da palma como combustível renovável, especialmente em meio às discussões globais de integração energética e às pautas da COP 30, que buscam soluções sustentáveis para o futuro.

Setor

Em todo o país, aproximadamente 220 mil hectares estão plantados, mais de 20 mil empregos são gerados e 2 mil agricultores familiares estão inseridos na cultura. O setor produz 570 mil toneladas de óleo e tem um faturamento de mais de R$ 5 bilhões.

Serviço:

Palmacon

Local: Hangar – Centro de Convenções e Feiras

Data: 23 e 24 de outubro de 2024