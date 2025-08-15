Capa Jornal Amazônia
Belém sedia Etapa Norte do Conexão Cerveja Brasil e reforça potencial da cerveja no Pará

Evento reúne congresso técnico, competição nacional e festival aberto ao público para impulsionar a cerveja artesanal no Pará e na região Norte

Gabi Gutierrez
fonte

O encontro técnico desta sexta, 15, foi voltado ao público do setor cervejeiro (Foto: Ivan Duarte | O Liberal)

Entre os dias 13 e 16 de agosto, Belém recebeu a Etapa Norte do Conexão Cerveja Brasil, projeto da Associação Brasileira de Cerveja Artesanal (Abracerva) que busca fortalecer o setor, ampliar a competitividade e criar novas oportunidades comerciais para produtores regionais.

A programação incluiu congresso técnico para profissionais do setor cervejeiro, atividades abertas ao público e o julgamento da fase regional da 5ª Copa de Cerveja Brasil.

Mercado de cerveja artesanal no Pará ganha destaque

O Congresso Cerveja Brasil ocorreu no dia 15, na Cervejaria Cabôca, reunindo especialistas para debater tendências, inovação e estratégias de crescimento para o mercado. Embora gratuito, o evento incentivou a doação de alimentos não perecíveis para a Associação Pará Solidário.

Segundo a Abracerva, o Pará lidera o número de cervejarias artesanais na região Norte. A variedade de frutas e ingredientes locais é apontada como diferencial competitivo, resultando em rótulos com identidade única.

“O Pará tem uma riqueza e diversidade que permitem aos cervejeiros locais dar um toque único nas suas criações. Isso chama atenção no Brasil inteiro e é um diferencial que deve ser explorado”, afirmou Gilberto Tarantino, presidente da Abracerva.

Ele destacou que, apesar do porte reduzido, as cervejarias paraenses têm grande potencial de crescimento. “No ano que vem, acredito que marcas paraenses estarão mais presentes em grandes eventos do Sudeste, como São Paulo, e certamente vão chamar atenção.”

COP30 e oportunidades para o setor cervejeiro

O Sebrae também marcou presença, reforçando a importância do segmento dentro da economia criativa e a chance de aproveitar eventos de grande porte, como a COP30, para impulsionar negócios.

“Queremos que os empresários percebam que podem transformar a cerveja artesanal em um produto de escala, ligado à gastronomia e à economia criativa. A COP30 é uma oportunidade para abrir portas e ampliar o faturamento”, disse Alexandre Alves, coordenador da Agência de Negócios da Região Metropolitana de Belém.

Tecnologia e competitividade

Para produtores, o congresso ajuda a reduzir a distância tecnológica em relação aos polos cervejeiros mais consolidados do país.
“A nossa distância dos grandes centros cervejeiros torna esse congresso de suma importância para a produção local. Ele traz novas tecnologias usadas no mundo inteiro, permitindo que possamos competir tanto no mercado local quanto no nacional”, afirmou Luiz Carlos Carvalho, coordenador de produção da cervejaria Caribeña.

Festival de cervejas neste sábado em Belém

A Etapa Norte do Conexão Cerveja Brasil também contou com a participação de 11 cervejarias locais na competição. As vencedoras garantiram vaga na final nacional, em São Paulo, onde serão avaliados aroma, sabor, cor, formação de espuma e apresentação do produto.

Neste sábado (16), a programação continua com um festival de cervejas artesanais em Belém, no Boulevard da Gastronomia, em frente à Estação das Docas. O evento reúne 11 expositores de marcas da região Norte, com entrada gratuita e atrações musicais das 16h às 22h.

SERVIÇO
Evento: Festival de Cervejas Artesanais – Etapa Norte do Conexão Cerveja Brasil
Local: Boulevard da Gastronomia, em frente à Cervejaria Cabôca
Data: 16 de agosto
Horário: 16h às 22h
Entrada: gratuita

