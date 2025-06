Belém sedia 63º Encontro Ruralista com foco no papel do agro paraense na COP 30

Com o tema “Os desafios do Agro Pará na COP 30”, o 63º Encontro Ruralista foi aberto nesta terça-feira (3), em Belém, marcando o primeiro grande evento setorial pré-COP do agronegócio paraense. Promovido pela Federação da Agricultura e Pecuária do Pará (Faepa), o evento reúne produtores, lideranças políticas e especialistas em torno das principais pautas climáticas, tecnológicas e regulatórias do setor.

A dois meses da realização da conferência do clima da ONU em Belém, o Encontro reforça o protagonismo do Pará na conciliação entre produção agropecuária e preservação ambiental. Na cerimônia de abertura, o governador Helder Barbalho destacou que o estado busca liderar uma agenda de regularização ambiental associada à produtividade, lançando um modelo de compensação de passivos ambientais com uso de florestas públicas.

Uma das novidades apresentadas no encontro foi a Cota de Proteção Ambiental, um mecanismo que promete viabilizar para que os produtores rurais do Pará regularizarem seus passivos ambientais. A ideia é simples: quem precisa compensar áreas desmatadas pode “adotar” uma área de floresta pública do Estado, ajudando a preservar enquanto coloca a documentação da propriedade em dia.

O custo é de R$ 100 por hectare por ano, mas quem optar por um contrato de 15 anos paga menos — só R$ 60 por hectare. A cota promete que o produtor ganha fôlego para voltar a produzir legalmente, e o Estado garante mais floresta protegida. A proposta foi construída junto com as entidades do setor agro e quer mostrar que é possível produzir e preservar ao mesmo tempo.

“Com essa parceria, produtores com passivo ambiental poderão utilizar áreas públicas do Estado, cumprindo o Código Florestal, se regularizando ambientalmente e podendo comercializar seus produtos. O objetivo não é arrecadar, mas viabilizar a produção legalizada. O produtor ganha, a floresta permanece em pé e o Estado avança no cumprimento das metas climáticas”, afirmou o governador.

Termo de cooperação assinado

Durante o evento, foi assinado um termo de cooperação entre o Governo do Pará, o Ministério das Cidades e a Faepa, formalizando iniciativas conjuntas para promover o desenvolvimento rural sustentável. A assinatura contou com a presença do ministro das Cidades, Jader Filho, que destacou ações voltadas à habitação rural e ao acesso à água potável por meio do novo PAC.

“Estamos falando de infraestrutura essencial para famílias que vivem em áreas rurais, ribeirinhas e extrativistas. Habitação e saneamento são fundamentais para a dignidade dessas populações, que também produzem e movem o agro amazônico”, pontuou o ministro.

A vice-governadora Hana Ghassan também participou do ato e reforçou a importância de integrar políticas públicas ao setor produtivo.

Inovação, sustentabilidade e desafios fiscais

A programação do Encontro inclui debates sobre a atuação do agro na COP 30, com presença de Muni Lourenço (CNA) e Aldo Rebelo, relator do atual Código Florestal. Outras temáticas abordam a reforma tributária, com participação de Renato Conchon (CNA), e o papel das novas tecnologias para abrir mercados sustentáveis, com destaque à palestra do engenheiro Evaristo Miranda.

Entre os cases de sucesso apresentados está o Programa de Melhoramento Genético de Búfalos de Corte, valorizando uma das cadeias produtivas mais promissoras da região.

O vice-presidente da Faepa, Fernão Zancaner, enfatizou que o Pará tem condições únicas de se destacar na agenda ambiental global: “Nenhum lugar do mundo protege tanta floresta dentro de propriedades rurais como o produtor paraense. Isso precisa ser valorizado como ativo econômico e ambiental”, afirmou.

Zancaner também reforçou que o agronegócio pode ser vetor de melhoria do IDH nos municípios paraenses. “A intensificação da produção aumenta a renda, reduz o desmatamento e melhora os indicadores sociais”, destacou.

Homenagem a Jahyr Seixas

A abertura do evento também prestou tributo a Jahyr Seixas, figura histórica do agro paraense, falecido em abril deste ano. A Comenda Jahyr Seixas, criada em sua memória, reconheceu personalidades que contribuíram para o desenvolvimento do setor — entre elas, o ministro Jader Filho, Helder e Hana Ghassan.



Além dessa honraria, a vice-governadora do estado foi coroada a madrinha do agro paraense, pela atuação e defesa dos direitos e pautas que envolvem o setor produtivo.