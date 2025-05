Frente Parlamentar da Agropecuária manifesta preocupação com 1º caso de gripe aviária no Brasil

A Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA) divulgou nota no final da manhã desta sexta-feira (16/05) expressando preocupação com o primeiro caso de influenza aviária H5N1 detectado no Brasil, no estado do Rio Grande do Sul. A entidade defendeu ações imediatas e rigorosas para conter o foco da doença e proteger o setor produtivo. A Faepa (Federação da Agricultura e Pecuária do Pará) também declarou apoio ao posicionamento da FPA.

A nota da FPA destaca que a gripe aviária representa um risco relevante para o agronegócio brasileiro, especialmente devido à possibilidade de impactos nos mercados internacionais. Por isso, a Frente defende a rápida adoção de medidas sanitárias por parte dos produtores rurais, como o isolamento da área afetada e a eliminação do foco da doença.

"A retomada plena das atividades produtivas deve ocorrer tão logo a situação esteja completamente esclarecida e sob controle", diz o documento.

A entidade enfatiza que essas medidas são fundamentais para garantir a proteção da saúde pública, a continuidade das exportações e a preservação da imagem do Brasil como fornecedor confiável no mercado global.

A FPA também ressaltou que, segundo avaliação técnica do setor produtivo, não há risco de contaminação para o consumidor final, tranquilizando a população quanto ao consumo de produtos avícolas.

Guilherme Minssen, diretor da Federação da Agricultura e Pecuária do Pará (Faepa), endossou a nota da FPA. “Estamos alinhados com esse posicionamento e confiamos plenamente no trabalho das autoridades sanitárias”, afirmou.

A Frente reiterou a confiança no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), reconhecendo a capacidade técnica da pasta para enfrentar emergências sanitárias.

“A FPA atua em estreita parceria com as entidades do setor produtivo para garantir respostas rápidas e adequadas”, acrescentou.

Por fim, a entidade pediu ao governo federal que mantenha um canal de comunicação claro e constante com os parceiros comerciais internacionais, evitando medidas que possam interromper o fluxo de exportações. A FPA afirmou que continuará monitorando a situação de perto e prestando apoio aos produtores rurais impactados.

O caso registrado no Rio Grande do Sul é o primeiro de influenza aviária de alta patogenicidade confirmado no país. O Brasil, até então livre da doença em aves domésticas, segue com status sanitário monitorado por autoridades internacionais.