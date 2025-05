Ministro prevê excesso de ovos e alerta para queda nos preços após caso de gripe aviária

O ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, afirmou nesta sexta-feira, 16, que o caso de gripe aviária em uma granja no Rio Grande do Sul deve resultar em "excesso" de ovos no mercado brasileiro, além de provocar uma possível queda nos preços. "Com a diminuição das exportações de ovos - se bem que é importante dizer que o Brasil exporta só 0,9% da produção de ovos, não tá indo muito para fora do Brasil. O que fez o preço do ovo subir foi a demanda, que estava bastante aquecida. Mas com certeza, em termos de carne de frango, teremos uma oferta mais abundante do Brasil que pode pressionar os preços um pouco para baixo", explicou Fávaro em entrevista à GloboNews .

O caso da gripe aviária foi confirmado em uma granja na cidade de Montenegro (RS), levando à suspensão temporária das exportações brasileiras para a China, principal comprador da carne de frango brasileira.

Apesar disso, Fávaro lembrou que outras nações adotaram medidas restritivas apenas sobre a região afetada, e o Brasil negocia para que essas restrições também sejam regionais e não causem impacto em todo o País.

"Estamos trabalhando para garantir a transparência e o controle rigoroso na área afetada, com bloqueio da região em um raio de 10 quilômetros, visitas às granjas próximas e inutilização dos produtos provenientes da granja infectada," detalhou o ministro.

Ele acredita que, se as medidas forem cumpridas com rigor, o foco do vírus será extinto em até 28 dias e o fluxo comercial poderá ser restabelecido antes do prazo previsto de 60 dias para o status de emergência sanitária.