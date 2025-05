Faepa comemora reconhecimento do Brasil como livre de febre aftosa sem vacinação: 'Dia histórico'

O presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Pará (Faepa), Carlos Xavier, comemorou o reconhecimento internacional do Brasil como país livre de febre aftosa sem vacinação, oficializado nesta quinta-feira (29) pela Organização Mundial de Saúde Animal (OMSA), durante a 92ª Assembleia da entidade, em Paris.

“Produtor rural, hoje é um dia histórico, especialmente para nós. O reconhecimento do Brasil e do Pará como zona livre de febre aftosa sem vacinação consolida o papel de cada produtor rural como agente de desenvolvimento econômico”, declarou Xavier.

“Esta conquista demonstra o nosso compromisso com a segurança sanitária e abre as portas para novos mercados, fortalecendo a pecuária paraense e brasileira”, enfatizou Xavier.

O novo status sanitário foi recebido pelo diretor do Departamento de Saúde Animal do Ministério da Agricultura, Marcelo Mota, e será oficialmente entregue ao Brasil na próxima semana, em cerimônia que contará com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e do ministro da Agricultura, Carlos Fávaro.

Reconhecimento internacional valoriza a pecuária brasileira

O reconhecimento da OMSA marca o resultado de um processo iniciado há mais de 50 anos, com a erradicação progressiva da doença. A certificação só foi possível após o cumprimento de critérios rigorosos, como:

Suspensão total da vacinação contra febre aftosa por no mínimo 12 meses;

Proibição da entrada de animais vacinados nos estados durante o mesmo período.

Segundo o Ministério da Agricultura, a última imunização foi aplicada há um ano e o Brasil não registra casos da doença desde 2006.

Com o novo status, o Brasil poderá acessar mercados mais exigentes e rentáveis, como Japão e Coreia do Sul, fortalecendo a imagem da pecuária nacional no comércio exterior.

Mais de 244 milhões de animais sem vacinação

Ao todo, cerca de 244 milhões de bovinos e bubalinos em 3,2 milhões de propriedades rurais deixaram de ser vacinados. A medida amplia as possibilidades de exportação e consolida o país como um player ainda mais competitivo no mercado global de carnes.

Até então, apenas Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul, Acre, Rondônia e partes do Amazonas e do Mato Grosso tinham o reconhecimento de zona livre de febre aftosa sem vacinação. Com a nova certificação, todo o território nacional passa a ser reconhecido internacionalmente.