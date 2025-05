Adepará inicia campanha de atualização de cadastro de animais

O Governo do Pará, por meio da Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Pará (ADEPARÁ), inicia de 15 de maio a 13 de junho a campanha de atualização de cadastro de animais existentes nas propriedades rurais. Durante esse período, o produtor rural ou representante legal de propriedade precisa ir até uma unidade da Adepará com documento oficial e relação completa de todas as espécies existentes nas propriedades, como; bovinos, búfalos, equinos, asininos, muares, suínos, ovinos, caprinos, aves, abelhas e animais aquáticos.

Com o reconhecimento de área livre de aftosa sem vacinação, a Agência de Defesa iniciou o processo de substituição da vacina por uma vigilância baseada em fatores de risco como: ações constantes de inspeção clínica de animais suscetíveis à febre aftosa, mapeamento das propriedades, inspeção regular de propriedades e o cadastro agropecuário.

“A atualização de cadastro de animais era feita pela agência de defesa no momento da vacinação contra febre aftosa. Com a retirada da vacina, é o momento muito importante para que o produtor rural declare o seu rebanho e mantenha a sanidade, resguardando os seus animais, além de evitar sanções administrativas e até mesmo suspensão da emissão da GTA (Guia de Trânsito Animal)”, disse o diretor-geral da Adepará, Jamir Macedo.

Atualização do cadastro

O cadastro agropecuário reúne os dados sanitários da pecuária que permitem gerar informações e planejar estratégias de vigilância e saúde animal. Sendo obrigatório o produtor rural realizar para manter a saúde do rebanho livre de doenças conforme o decreto n° 5.741/2026 do Ministério da Agricultura e Pecuária (MAPA) atendendo uma exigência do Sistema Unificado de Atenção à Sanidade Agropecuária (SUASA) e do código sanitário dos animais terrestres da Organização Mundial de Saúde Animal(OMSA).

“Todos os estados da Federação que alcançaram o status sanitário de livre de febre aftosa sem vacinação devem realizar campanhas de atualização cadastral para manter o rebanho sob controle e desta forma poder agir rapidamente diante de aumento de doença nos animais” comenta a médica veterinária e gerente de rastreabilidade e cadastro agropecuário da Adepará, Barbra Lopes.

O cadastro agropecuário fornece, entre outras informações, o conhecimento dos territórios, o que permite o desenvolvimento de estratégias de prevenção, mitigação, controle e erradicação de doenças promovendo a saúde do rebanho.

Serviço:

A Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Pará (ADEPARÁ) realiza a Campanha de Atualização de Cadastro de Animais, no período de 15 de maio a 13 de junho, produtores rurais ou seus representantes legais devem procurar a unidade da Adepará do seu município, com documento oficial e relação completa dos animais com; quantidade, espécie, idade e sexo. Essa etapa da atualização de cadastro é obrigatória em todos os municípios do Estado, exceto no Marajó.