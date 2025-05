Artran remove 18 veículos e emite mais de 600 autos de infração em abril

Com dois feriados nacionais e o consequente aumento na demanda por transporte intermunicipal de passageiros no mês de abril, a Agência de Regulação e Controle dos Serviços Públicos de Transporte do Estado do Pará (Artran) reforçou as ações de fiscalização em todo o estado. Ao longo do mês, mais de 900 abordagens foram realizadas em diferentes regiões, resultando na emissão de 600 autos de infração e na remoção de 18 veículos, sendo 15 por transporte clandestino.

A operação teve como foco os principais terminais rodoviários do estado, incluindo os de Belém, Ananindeua, Bragança, Castanhal, Marabá, Tucuruí, Parauapebas, Santarém, Itaituba e Altamira. As equipes de fiscalização também estiveram ativas em pontos estratégicos de rodovias estaduais e federais, com o apoio de diversos órgãos parceiros, como o Detran, Polícia Rodoviária Federal (PRF), Polícia Rodoviária Estadual (PRE), Polícia Científica e Polícia Militar.

Fiscalização intensificada e mais segurança para o usuário

Conforme o diretor de fiscalização da Artran, Gilberto Barbosa, a presença intensificada das equipes nas estradas e terminais trouxe avanços significativos no combate às irregularidades e na promoção de um serviço mais seguro para os passageiros.

“Estar presente, de forma ativa, nos terminais e nas estradas ajudou a reduzir a atuação clandestina e a dar mais segurança para quem depende do transporte intermunicipal. Também conseguimos garantir que as empresas cumprissem a programação e respeitassem as gratuidades e meias-passagens”, afirmou Barbosa.

Além da verificação da documentação e regularidade das empresas, os fiscais também inspecionaram condições básicas de segurança e conforto dos veículos, como o estado dos pneus, cintos de segurança, para-brisas e a limpeza interna dos ônibus.

“São detalhes que fazem diferença na segurança do passageiro e na qualidade do serviço prestado”, destacou o diretor.

Operação especial nos feriados

Entre os dias 16 e 21 de abril, durante os feriados da Páscoa e de Tiradentes, a Artran promoveu uma operação especial em 18 municípios, com atenção redobrada ao fluxo rodoviário mais intenso. Nesse período, foram realizadas 1.325 abordagens, que resultaram em 180 autos de infração e na apreensão de sete veículos — sendo seis clandestinos e um regular, este último por descumprimento de normas estabelecidas pela Agência.

As fiscalizações passaram por cidades como Belém, Bragança, Capanema, Castanhal, Barcarena, Tailândia, Vigia, Santa Maria do Pará, Moju e São Francisco do Pará, para coibir irregularidades e garantir mais segurança aos usuários durante o feriado prolongado.

As ações refletem o compromisso da Artran com a qualidade, a segurança e a regularidade no transporte intermunicipal de passageiros, especialmente em períodos de maior circulação. A Agência reforça que o trabalho de fiscalização continuará ao longo do ano, com foco na proteção dos direitos dos passageiros e no combate ao transporte irregular.