Belém registra 0,46% de inflação em novembro e ultrapassa a média nacional

A inflação média na capital paraense, medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), registrou 0,46% em novembro, segundo dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), nesta terça-feira (10/12). O número supera a média do país de 0,39% neste mês. Na comparação com o desempenho do ano anterior, os resultados não demonstram redução significativa. Os dados são atualizados de acordo com o preço médio de bens de consumo e serviços no país.

A alimentação foi a atividade mais afetada segundo os dados, demonstrando os maiores percentuais em Belém neste mês. O índice para a alimentação em domicílio registrou 2,81%, ao lado do segmento de alimentação e bebidas, com 2,51%. Outros grupos e subgrupos, como transporte (1,39%) e despesas pessoais (0,45%) também demonstraram desempenho significativo em novembro.

VEJA MAIS

Apesar de ultrapassar os números nacionais, quando comparado com o mês anterior, o índice da inflação desacelerou. Em outubro, a média ficou em 0,78%, cerca de 41% a menos que o número deste mês. No acumulado deste ano, por outro lado, a inflação em Belém apresentou uma queda muito pequena, saindo de 4,82%, em 2023, para 4,80% até novembro deste ano.