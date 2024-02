Puxada pelo aumento nos preços dos alimentos, inflação fica em 0,42% em janeiro

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou, nesta quinta-feira (8), o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), considerado a inflação oficial do país. Os dados mostram que os preços subiram 0,42% em janeiro e 4,51% no acumulado de 12 meses - percentuais acima da expectativa do mercado, que esperava aumento de 0,35% dos preços em janeiro e alta de 4,43% no ano.

Mais uma vez, o grupo de Alimentação e bebidas se destacou, registrando a maior variação no mês (1,38%) e o maior impacto (0,29 ponto percentual). Essa foi a maior alta do grupo desde abril de 2022 (2,06%), o que demonstra uma piora em relação ao mês anterior, quando o grupo havia demonstrado aumento de 1,11% e impacto de 0,23 p.p.

VEJA MAIS

Confira o resultado por grupo:

Alimentação e bebidas: 1,38%;

Habitação: 0,25%;

Artigos de residência: 0,22%;

Vestuário: 0,14%;

Transportes: -0,65%;

Saúde e cuidados pessoais: 0,83%;

Despesas pessoais: 0,82%;

Educação: 0,33%;

Conforme os dados divulgados pelo IBGE, apesar da inflação em janeiro ter ficado acima da expectativa do mercado, houve uma desaceleração contra o mês anterior, já que o IPCA havia fechado dezembro com alta de 0,56%. E em janeiro de 2023, teve alta de 0,53%.