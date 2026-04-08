Belém recebe 4ª Jornada Norte da Associação Brasileira de Profissionais do Cerimonial

Fortalecer a atuação profissional do segmento de cerimonial. Esse é um dos objetivos da 4ª Jornada Norte da Associação Brasileira de Profissionais do Cerimonial (ABPC), evento em Belém, nesta sexta-feira (10), das 8h às 17h30, no auditório ‘João Batista’ da Assembleia Legislativa do Pará (Alepa), no bairro da Cidade Velha.

Organizadora do evento, a Associação Brasileira de Profissionais do Cerimonial informa que cerca de 200 participantes já se inscreveram previamente. O encontro, diz a ABPC, é um instrumento didático para que as vice-presidências em suas regiões promovam a atualização do setor que lida com a atividade de cerimonial, protocolo e organização de eventos.

Dessa forma, a ABPC cria, estreita e fortalece os laços em todo o país”, ressalta a entidade nacional. O presidente da ABPC, Marcello Gibertoni, afirma que o encontro quer também “requalificar a atuação de profissionais que trabalham diretamente com os cerimoniais público, privado e social, com temas e palestrantes de alto nível".

Coordenador estadual e organizador do encontro, Antônio Marcos Lobato Monteiro, ressalta que as jornadas são importantes para o currículo dos profissionais atentos às inovações e necessidades do ofício.

A 4ª Jornada começa, nesta sexta-feira, com o credenciamento às 8h. A primeira palestra será "Evolução, Inovação e Futuro dos Eventos – modernização do protocolo no séc. XXI”, com Emília Nunes. Após, haverá as palestras "Aplicando a Precedência em Eventos Públicos e Corporativos” e ‘’As Inovações no Cerimonial Social’’. O evento segue à tarde, das 14h às 17h, com palestras e mesa redonda.