Belém recebe feira de produtos de verão

A 16ª edição da Expo Verão Modas e Acessórios começou nesta sexta-feira, 1°, no Arraial de Nazaré, em Belém. A feira é um dos maiores eventos de moda praia da região Norte do país e tem foco na apresentação de lançamentos e tendências nos ramos de confecções, calçados, acessórios e artesanato. No total, são 100 expositores e 80 estandes de empreendedores dos estados do Pará, Goiás, Espirito Santo, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Ceará e Pernambuco.

André Pavan, diretor executivo da A&M Montagens e Eventos, responsável pela organização da feira, destaca que o evento facilita o contato dos consumidores com produtos a preços acessíveis e traz outros impactos positivos para a região. “O objetivo é atender não só o atacadista como também o consumidor final. É um evento que sem dúvida nenhuma movimenta o trade de forma geral. As pessoas vêm de fora, ocupam os hotéis, usando os serviços de restaurantes, taxis, empregam muitas pessoas durante esse período, é uma interação muito boa para movimentar o turismo e a economia local”, avalia.

Quem já participou da feira em outros anos confirma o impacto positivo que a programação traz. A empreendedora carioca Jaqueline Carneiro está de volta à capital paraense após dois anos de interrupção do evento devido à pandemia. Para ela, o momento é propício para fazer bons negócios. “As pessoas estão voltando a trabalhar, estão saindo, querem consumir, então eu acho que a feira vai ser um estouro”, pontuou.

Para a artesã Helena Carvalho Amaral, de Luziânia (GO), as expectativas para o evento são as melhores, já que, apesar de fazer muitas vendas online, ela gosta do contato com os clientes nesse tipo de programação. “É o nosso primeiro evento pós-pandemia e eu espero vender bastante nesses 10 dias que vem pela frente. É a primeira vez que eu participo dessa feira, mas os paraenses já conhecem os meus produtos e eu sei que é um povo muito receptivo e que gosta muito de artesanato”, afirma a empreendedora que aposta nos atrativos de produtos como bolsas, panos decorativos, caminhos de mesa e turbantes africanos.

A dentista Bianca Souza visitou a feira na abertura na busca por peças para aproveitar o verão. “Estou procurando principalmente biquínis e saídas de praia. Os preços desses produtos estão mais caros, mas aqui eu encontrei produtos diferentes e uma boa variedade”, disse.

A Expo Verão 2022 ocorre até 10 de julho e nesse período deve atrair cerca de 40 mil visitantes. A feira funciona diariamente, das 15h às 22h, no estacionamento do Centro Social de Nazaré, em Belém.