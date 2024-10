BC lançará pagamento por aproximação via Pix na próxima semana; saiba como vai funcionar

O Banco Central deve lançar, na próxima semana, o serviço de pagamento por aproximação via Pix. A informação foi dada pelo presidente do BC, Roberto Campos Neto, à coluna de Raquel Landim, do portal UOL. Segundo Campos Neto, a opção de pagamento similar ao "cartão wireless" estará disponível aos usuários até o fim do ano.

Ele explicou que o Banco Central já fechou acordo com o Google e negocia com a Apple. Ou seja, inicialmente, o serviço deve ficar disponível apenas para usuários do sistema operacional Android.

Com a nova função, o usuário não precisará abrir o aplicativo do banco para capturar o QR Code, como ocorre atualmente. Serão necessários apenas "dois toques no celular" para aparecer o símbolo do Pix e fazer o pagamento na maquininha, similar ao "cartão wireless"

Nesta terça-feira (29.10), Roberto Campos Neto participa do Lide Forum Conference, promovido por UOL, Lide e Folha em Londres.