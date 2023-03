Basa alcança resultados financeiros positivos em 2022

O Banco da Amazônia (Basa) obteve um desempenho financeiro positivo no ano de 2022. É o que mostram os resultados apresentados pela instituição no último dia 27 de março. Os maiores destaques foram o aumento do lucro líquido, o crescimento da carteira de crédito, o acréscimo do patrimônio, a valorização das ações na bolsa e o crédito de fomento, que bateu recorde de R$ 13,8 bilhões liberados para pessoas físicas e jurídicas no último ano.

O Fundo Constitucional de Financiamento do Norte (FNO) foi destinado a contratos com as principais atividades dos nove estados da Amazônia Legal, sendo R$ 9,8 bilhões investidos no agronegócio, um crescimento de 18,9% em relação ao ano anterior.

Também foram destinados cerca de R$ 8,3 bilhões às chamadas linhas verdes, programas que visam o desenvolvimento sustentável, R$ 718,4 milhões ao Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf) e R$ 664,4 milhões para micro e pequenas empresas, totalizando 36.730 contratos assinados com 31.136 clientes.

A instituição financeira também arrecadou o lucro líquido de R$ 1,1 bilhão, o que representa um aumento de 52,1% em relação ao ano de 2021. Com isso, o patrimônio líquido do Basa cresceu 64%, atingindo R$ 4,8 bilhões.

Segundo o relatório, o banco ampliou a carteira de clientes em 5,4%, aumentou a carteira de crédito ativo, em 18,6%, com saldo de R$ 47 bilhões e manteve as taxas de inadimplência inferiores à média do sistema financeiro nacional. As ações do Basa negociadas na Bolsa de Valores valorizaram-se em 27,72% em 2022.

Para este ano, o Banco da Amazônia espera incluir R$ 9 bilhões de investimentos pelo Plano Safra, sendo R$ 5 bilhões para a agricultura familiar, mini e pequenos agricultores e os demais R$ 4 bilhões em produtores de médio e grande porte.

(*Emilly Melo, estagiária, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do Núcleo de Política)