Banpará libera recursos para feirantes e erveiras no aniversário de Belém

O Banco do Estado do Pará (Banpará) liberou recursos para feirantes e erveiras, por meio das linhas de crédito Banpará Comunidade e Empodera, respectivamente. O anúncio fez parte das programações dos 306 anos de Belém.

A nova presidente da instituição financeira, Ruth Mello, destacou que o Banco faz parte do processo de desenvolvimento dos municípios, inclusive a capital. “É uma forma de auxiliar no crescimento e produtividade deles. Como banco estadual, não poderíamos ficar fora dessa comemoração. Fazemos parte dessa história e muito mais, vamos continuar auxiliando a economia”, afirmou a presidente.

Trabalhando como balanceiro na Pedra do Peixe, José Luís Silva de Lima, foi um dos beneficiados pela linha de crédito. “Compro o peixe e revendo com esse valor. Vou conseguir comprar na hora a minha mercadoria. Vou ter capital de giro para entrar mais renda e melhorias para minha família. Vai ajudar bastante”, avalia José.

Trabalho e renda

Durante o evento foram entregues ainda 1.680 equipamentos para 240 batedores de açaí, incluindo máquina de branqueamento, mesa para peneiramento em aço inox e caixas plásticas do tipo basqueta. O investimento foi realizado pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Agropecuário e da Pesca (Sedap).

Para Rosete Serejo, empreendedora do bairro de Maracangalha, os equipamentos vão melhorar ainda mais a qualidade do produto dela. “Eu já tenho o selo da Prefeitura, mas fazia o processo de forma manual, desde catar os resíduos dos caroços até o branqueamento no fogo. Estou feliz com a conquista” afirmou.

A agenda incluiu assinatura de convênios de obras em feiras da cidade, além de benefícios do Programa "Sua Casa" e a cessão de uma lancha para a guarda municipal.

De acordo com o titular da Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Segup), Ualame Machado, o veículo é um reforço para a segurança nos rios e ilhas da capital.

“Sabemos que Belém é rodeada por rios e além da orla, temos as ilhas do Combu e das Onças, por exemplo, a ausência de uma lancha dificulta a atuação e agora a guarda municipal poderá fazer melhor o guarnecimento do patrimônio do município”, pontuou.

O “Banpará Comunidade” atende empreendedores que estão à frente de de micro e pequenos negócios, dos setores formal e informal, que não têm acesso ao sistema bancário tradicional, inclusive microempreendedor individual (MEI).

Já o “Banpará Empodera” financia mulheres empreendedoras que moram e atuam nos territórios atendidos pelo Programa TerPaz, do governo do Estado, independentemente do ramo de atividade nos setores formal e informal.