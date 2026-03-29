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Economia

Banpará anuncia fim de contrato com a Entrepay

Banco do Nordeste também havia encerrado o contrato com a mesma empresa

Estadão Conteúdo
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Banpará encerrou unilateralmente o contrato que mantinha com a Entrepay (Divulgação/Banpará)

O Banco do Estado do Pará (Banpará) informou ter encerrado unilateralmente o contrato que mantinha com a Entrepay, empresa de maquininhas de cartão que teve liquidação extrajudicial decretada pelo Banco Central na sexta-feira, 27.

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"A diretoria colegiada deliberou pela rescisão unilateral do contrato de parceria comercial para serviços de multiadquirência firmado com a Entrepay Instituição de Pagamentos", afirmou o banco.

No começo do mês, o Banco do Nordeste já havia encerrado o contrato com a Entrepay, em meio ao aumento de reclamações de clientes, sobretudo pequenos comerciantes, de que a empresa estava retendo recursos de vendas feitas em suas maquininhas de cartão. Alguns lojistas fizeram reclamações na internet de perdas de mais de R$ 100 mil em vendas feitas e não recebidas.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

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