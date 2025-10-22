Capa Jornal Amazônia
COP 30

Banpará reforça serviço de câmbio em Belém para a COP 30

Banco amplia atendimento em câmbio turismo em seis agências da capital para atender turistas e visitantes estrangeiros

O Liberal
fonte

Entre as moedas comercializadas estão o dólar americano (USD) e o euro (EUR) (Rodrigo Pinheiro / Ag. Pará)

governo do Pará, por meio do Banco do Estado do Pará (Banpará), reforçou o atendimento no serviço de câmbio turismo — que permite a compra e venda de moedas estrangeiras. A medida foi tomada em razão da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP 30), que começa no dia 10 de novembro e segue até o dia 21 de novembro, em Belém. Mais de 50 mil pessoas de diversos países são esperadas no evento. 

De acordo com o Banpará, o reforço no serviço de câmbio busca oferecer mais comodidade a turistas, empresários e visitantes internacionais que chegam ao estado para o evento. Ruth Pimentel Mello, diretora-presidente do banco, afirma que o Banpará terá papel fundamental no acolhimento a visitantes de diversos países durante a Conferência, oferecendo um serviço seguro e acessível para a troca de moedas. "O câmbio é mais uma forma de o banco contribuir com o fortalecimento da economia local e com a imagem do Pará como destino global”, destacou.

Entre as moedas comercializadas estão o dólar americano (USD) e o euro (EUR). As taxas variam conforme a cotação diária de mercado e podem ser consultadas diretamente nas agências ou nas redes sociais oficiais do Banpará.

Para realizar a operação de câmbio, é necessário apresentar documento oficial com foto e CPF — ou passaporte, no caso de estrangeiros. O serviço está disponível a pessoas físicas, conforme as normas do Banco Central.

Agências do Banpará com atendimento em câmbio turismo

  • Agência Belém-Centro: avenida Presidente Vargas, nº 251. Telefone: (91) 3348-3381
  • Agência Private: rua Diogo Móia, nº 156. Telefones: (91) 3348-3722 / 3723 / 3724 / 3721 / 3725
  • Agência Palácio: rua João Diogo, nº 130. Telefones: (91) 3348-3552 / 3554
  • Agência Nazaré: avenida Nazaré, nº 1329. Telefones: (91) 3348-3607 / 3608 / 3609
  • Posto de Atendimento TJ: avenida Almirante Barroso, nº 3089. Telefones: (91) 3348-3775 / 3776
  • Posto de Atendimento Casa Civil: avenida Dr. Freitas, nº 2531. Telefone: (91) 3348-2999
