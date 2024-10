Banho maria, patacure, hidratação: pet shops investem em cuidados estéticos para animais em Belém

Marcelo Mesquita tem 27 anos e é tosador e proprietário de um spa para pets no bairro do Marco. “Era algo que eu não planejava pra mim porque eu nunca imaginei trabalhar com pets. Eu entrei porque estava passando por uma crise e me deram a ideia. Eu entrei há seis anos e foi algo que eu não achei que fosse me dar tão bem”, revela. O empreendedor iniciou em outubro como proprietário do spa.

“Tosador é quem corta o pelo do animal. Digamos que seja o barbeiro, cabeleireiro dos pets. A gente que faz todos os detalhes, cortar, ajeitar toda a estética do animal em si, fazer o penteado, colocar os lacinhos, toda aquela questão estética mesmo é com a gente”, conta o jovem. Ele trabalhava há quatro anos como banhista de pets e há cerca de dois anos está como tosador.

Segundo o empreendedor, a ideia de um spa para pets ainda está amadurecendo. “As técnicas de spa é algo que a gente está aprimorando mais. Com o decorrer do tempo, a gente já tá criando uma afinidade a mais com o cliente. A gente já traz uma ideia de amizade, familiarizar o espaço com o pet. A gente tem aplicado bastante no nosso cotidiano”, explica.

Para Mesquita, o serviço estético mais diferente oferecido pelo espaço é o banhoterapia. “Enquanto o cachorro tá tomando banho, a gente faz uma hidratação, faz uma massagem relaxante no animal. É algo que a gente vem colocando bastante no cotidiano que não tinha. A gente já pega, já faz um vídeo, já monta um marketing desse produto, que é o nosso carro-chefe”, afirma.

Serviços mais buscados

O jovem de 27 anos já tem mais de 150 clientes atualmente. “É um pet shop bem localizado e na semana a gente recebe em torno de 50 clientes, porque a gente não pega avulso. É tudo agendado”, revela. Segundo ele, o período natalino é a época com maior número de clientes. “Do Círio até o final do ano já tem um crescimento maior. No dia do Natal, se eu for deixar e não ter o limite, eu vou sair daqui onze horas da noite”, relembra. O período mais tranquilo no negócio é o mês de julho, devido às férias.

Sobre o serviço procurado, Marcelo Mesquita afirma ser o serviço de tosa: “Banho é bem comum, mas a procura por tosa, principalmente em finais de semana, é muito alta.”

Ele pretende expandir o spa de pets e ter a segunda unidade para conquistar mais clientes. “Nossos valores médios variam, dependendo do porte do animal. Vai de R$ 55 até R$ 180. Varia pela raça e pelo peso”, declara, ao ser questionado sobre o preço dos serviços.

“Pelos veterinários, é contraindicado dar banho em gatos. Há sempre esse debate entre tosador e veterinário, mas vai muito do tutor. Tem uns gatinhos que ficam mais em casa, tem uns gatos que saem, têm contato com outros bichos na rua”, afirma o tosador.

Marcelo Mesquita diz que mantém o banho em gatos, mas não de forma corriqueira. “Eu dou um banho pelo menos uma vez no mês ou de 15 em 15 dias só pra fazer essa retirada de pelo, pra fazer a limpeza no couro cabeludo dele, mas não é algo que seja semanal”, esclarece.

Quatro anos atrás, Rodrigo Monteiro observou a falta de variedade na prestação dos serviços na área de estética animal. Ao perceber a insatisfação em outros tutores, o seu espírito de empreendedor falou mais alto e o levou a montar um espaço voltado para essa especialidade.

VEJA MAIS

No seu estabelecimento, ele oferece os tradicionais banho e a tosa, mas também investe em colorimetria (pintura da pelagem) , patacure (pintura de unhas), spa pet (imersão em ofurô com água ozonizada), entre outros serviços da área.

“A colorimetria é um diferencial, muitos clientes optam por fazê-la em seus pets. É um serviço diferenciado que já vem sendo tendência no mercado pet há algum tempo e que utiliza tintas específicas e seguras para os pets. O objetivo é deixá-los mais bonitos ao gosto do tutor”, explica.

O empreendedor conta que costuma fazer pesquisas frequentes sobre o mercado e a satisfação dos clientes em Belém para garantir um atendimento de qualidade por um preço justo.

“Hoje tem uma gama de opções para o cliente escolher e que cabem em todos os bolsos, mas que fique claro que qualidade tem preço, sempre costumo dizer que ‘nem tudo que é caro é bom mas tudo que é bom é caro’. Em pesquisa recente, tutores de pets gastam mensalmente R$ 1.130 mês. Tem tutores que gastam muito mais que a média nacional e outros bem menos”, conclui.