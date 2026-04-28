Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Economia chevron right

Economia

Banco do Brasil lança boleto com Pix Automático para cobranças recorrentes

Pela ferramenta, ao pagar um boleto com QR Code via PIX, o cliente pode autorizar cobranças futuras automáticas. A permissão, então, viabiliza o débito automático independentemente da instituição financeira

Estadão Conteúdo
fonte

Imagem ilustrativa do pix. (Foto: Reprodução/ Internet)

O Banco do Brasil anunciou, nesta terça-feira, 28, lançamento de uma funcionalidade de pagamento que combina o boleto com o Pix automático. A solução é voltada para empresas de qualquer porte que trabalham com cobranças recorrentes.

Pela ferramenta, ao pagar um boleto com QR Code via PIX, o cliente pode autorizar cobranças futuras automáticas. A permissão, então, viabiliza o débito automático independentemente da instituição financeira. Assim, os boletos futuros passam a ser agendados automaticamente, sem necessidade de nova ação. As transações podem ser feitas por código de barra ou Pix convencional, conforme a preferência do pagador.

A Equatorial Energia é a primeira empresa a utilizar o Boleto com Pix Automático, disponível para os clientes da companhia no Maranhão, Pará, Piauí, Alagoas e Amapá. A expectativa é de expandir a função para Goiás e Rio Grande do Sul ao longo dos próximos meses.

VEJA MAIS

image R70: 'Não vamos fazer movimentos bruscos nem extremados', diz presidente do Banco Central
Gabriel Galípolo, presidente do Banco Central, afirma que o Brasil está em uma posição mais favorável que outros países para encarar a volatilidade do preço do petróleo causada pela guerra no Oriente Médio

[[(standard.Article) Banco do Brasil indica novo gerente geral de tesouraria global]]

Segundo o BB, inicialmente, apenas empresas que usam a API de cobrança do banco estão aptas a usar o produto, mas há planos de levá-lo gradualmente a outros canais.

O vice-presidente de gestão financeira e relações com investidores do BB, Geovanne Tobias, avalia que a ferramenta amplia a conversão para as empresas, além de fortalecer a previsibilidade do fluxo de caixa e oferecer uma experiência mais simples para clientes. "O lançamento do Boleto com Pix Automático reafirma a vocação do Banco do Brasil para o pioneirismo e a inovação", afirma.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

BB

Pix Automático

boleto

lançamento
Economia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ECONOMIA

IMPOSTOS

Arrecadação soma R$ 229,249 bilhões em março, alta real de 5% ante um ano, diz Receita

O resultado de março representa uma alta de 4,99% na comparação com o mesmo mês de 2025, descontada a inflação do período. Segundo a Receita, é o maior resultado para meses de março desde 2000, o início da série histórica

28.04.26 12h11

PIX

Banco do Brasil lança boleto com Pix Automático para cobranças recorrentes

Pela ferramenta, ao pagar um boleto com QR Code via PIX, o cliente pode autorizar cobranças futuras automáticas. A permissão, então, viabiliza o débito automático independentemente da instituição financeira

28.04.26 11h17

COMBUSTÍVEL

Gasolina sobe 6,23% em abril, item de maior pressão no IPCA-15, afirma IBGE

A gasolina aumentou 6,23%, o principal impacto individual da inflação do mês, 0,32 ponto porcentual. O óleo diesel subiu 16,00%, terceira maior pressão inflacionária, 0,04 ponto porcentual. O etanol avançou 2,17%, e o gás veicular recuou 1,55%

28.04.26 10h41

preços

Prévia da inflação: Belém teve a maior taxa no IPCA-15 de abril

Em todo o Brasil, todos os 9 grupos pesquisados tiveram altas de preços no IPCA-15 de abril, afirma IBGE

28.04.26 10h36

MAIS LIDAS EM ECONOMIA

aviação

Companhias aéreas suspendem 2 mil voos pelo Brasil; Pará está entre os estados mais afetados

Crise tem relação com a disparada do petróleo no mercado internacional e dos aumentos aplicados pela Petrobras no querosene de aviação

21.04.26 11h32

Economia

Grupo Mateus abre primeiro hipermercado em Belém na sexta-feira (24)

Nova unidade será inaugurada na Doca, e reforça estratégia de expansão da empresa com foco no cliente

22.04.26 22h06

servidores públicos

Pará inicia pagamento de servidores com reajuste de 6% a partir de 28 de abril

Calendário de pagamento segue até quinta-feira (30) e contempla servidores da administração direta e indireta

21.04.26 14h09

TASCA

Bar temático de futebol é inaugurado no Mercado de São Brás 

O Cancha – Tasca de Futebol aposta em experiência para torcedores em Belém; entenda

22.04.26 19h59

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda