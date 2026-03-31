R70: 'Não vamos fazer movimentos bruscos nem extremados', diz presidente do Banco Central

Leão 14

Papa nomeia o climatologista brasileiro Carlos Nobre para para o Dicastério para o Serviço do Desenvolvimento Humano Integral.

Decisão

STF condena acusado de participar de trote misógino contra alunas em 2019. Médico deverá pagar 40 salários mínimos.

PSB

SURPRESA

O comando nacional do PSB, partido do vice-presidente Geraldo Alckmin, voltou atrás na decisão de passar a presidência da legenda no Estado para a deputada federal Alessandra Haber. Ela é casada com o prefeito de Ananindeua, Daniel Santos, que agora está no Podemos, por onde disputará o governo do Estado. A decisão de tirar o PSB de Alessandra foi anunciada após conversa com os aliados no Estado, especialmente o governador Helder Barbalho. O argumento foi de que esse arranjo fortaleceria o palanque da oposição ao governo Luiz Inácio Lula da Silva no Pará. Alessandra, que já foi do MDB, tem até o dia 6 de abril para anunciar uma nova filiação a tempo de ainda disputar a eleição de outubro deste ano. Nos bastidores, as informações são de que o comando do PSB passará à deputada Andréia Siqueira, hoje no MDB.

EDMILSON

PRESSÃO

O ex-prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues (Psol) continua desconversando quando o assunto é uma possível candidatura a deputado federal nas eleições deste ano. Pelo menos, por enquanto. Ao participar do lançamento da caravana “De sol a sol, a gente te escuta”, no sábado (28), Rodrigues foi pressionado por militantes para fazer um aceno positivo à possível candidatura. Em vão. A quem perguntou, falou que está em processo de recomeço da sua carreira acadêmica da qual estava afastado em decorrência dos compromissos políticos e partidários.

PRÉ-CAMPANHA

Falando no Psol, o município de Bragança, no nordeste paraense, será a próxima parada da caravana. A pré-candidata ao governo Araceli Lemos conduz as caravanas que irão percorrer os oitos distritos de Belém e todas as regiões paraenses, incluindo grandes colégios eleitorais, a exemplo de Marabá, Santarém, Altamira e Castanhal.

TRANS

PRAZO

Termina, no próximo dia 6l, data do fechamento do cadastro eleitoral para as eleições deste ano, o prazo para que pessoas travestis e transexuais solicitem a inclusão do nome social no sistema da Justiça Eleitoral. O Pará concentra quase metade dos eleitores transgêneros do Norte do País. Dos 4.654 registros na região, 2.208 estão no Estado. Em todo Brasil, 47.222 pessoas se autodeclararam trans nas eleições municipais de 2024, segundo dados do sistema DivulgaCand do Tribunal Superior Eleitoral.

ESCOLHA

CERTEZAS

Divulgada ontem, a pesquisa de intenção de votos para Presidência da República, realizada pela Nexus para o BTG/Pactual, aponta que 50% dos brasileiros afirmam estar muito interessados nas eleições deste ano e só 13% dizem não ter interesse. Os demais declaram interesse razoável ou pequeno. Outro dado interessante: entre os entrevistados, 87% afirmaram que irão comparecer às urnas e somente 2% confessaram que não irão votar. Entre os que já escolheram o candidato, 69% garantem que a decisão é definitiva, sem possibilidade de mudança, enquanto 30% disseram que ainda podem trocar de candidato e 1% não responderam. A pesquisa foi realizada entre os dias 27 e 29 de março de 2026. Foram entrevistados 2.006 eleitores e a margem de erro é de 2 pontos percentuais.

PEIXE

OFERTA

A Secretaria de Desenvolvimento Agropecuário e da Pesca (Sedap) promove, nos dias 1 e 2, as atividades da tradicional Semana do Pescado que, neste ano, será realizada em mais de 70 municípios, em parceria com as prefeituras. O objetivo é garantir a oferta de espécies como dourada, pescada amarela, gó, camarão e caranguejo, especialmente durante o período do calendário cristão. Na Região Metropolitana, a comercialização será feita nas usinas da Paz do Guamá e do Icuí, na sede da Secretaria de Educação, no estacionamento do Centur e na Aldeia Amazônica, sempre das 8h às 14h.

ANANINDEUA

SAÚDE

O Ministério Público do Estado do Pará (MPPA) realiza hoje audiência pública para ouvir a população sobre a qualidade do atendimento nas unidades de saúde de Ananindeua. O evento é aberto à população, profissionais de saúde e gestores e será no auditório da Universidade da Amazônia (Unama), campus Ananindeua, das 9h às 12h. As sugestões apresentadas durante a audiência serão analisadas pelo Ministério Público para subsidiar possíveis encaminhamentos administrativos ou judiciais.

Em Poucas Linhas

► Está confirmado para os dias 23 e 26 deste mês a realização do Festival Internacional do Chocolate e do Cacau – Chocolat Amazônia, no Hangar. O evento deve reunir mais de 150 produtores.

► Uma das últimas agendas como governador de Helder Barbalho ocorrerá hoje (31), com a entrega da primeira etapa do Hospital Regional Materno-Infantil de Marabá Dr. Nagib Mutran. A cerimônia será conduzida pelo governador e pela vice-governadora, Hana Ghassan, que assume o governo na quinta-feira (2).

► A sede do Clube do Remo, no estádio do Baenão, em Belém, vai ganhar um espaço destinado ao atendimento da equipe do Juizado do Torcedor durante os jogos. A iniciativa faz parte do projeto “Esporte com Justiça”, criado para fortalecer as ações de segurança e mediação de conflitos em eventos esportivos. Com a implantação do novo espaço, a equipe do Juizado do Torcedor passará a atuar diretamente nas dependências do estádio, sem necessidade de uso do ônibus adaptado para o atendimento móvel durante as partidas. A previsão é de que o espaço esteja concluído na segunda quinzena de abril.

► O MPPA, por meio da 3ª Promotoria de Justiça de Controle Externo da Atividade Policial e da Tutela Coletiva da Segurança Pública de Belém, instaurou procedimento para acompanhar as providências adotadas em relação à abordagem violenta feita por guardas municipais contra pessoas que estavam na calçada de um bar na avenida Marquês de Herval, no domingo (24). Imagens que circularam nas redes sociais mostram um dos servidores, com o rosto coberto, agredindo um dos abordados com um soco.

► A Secretaria de Estado de Cultura (Secult) anunciou que a seleção final da premiação Pontos de Cultura será divulgada no dia 8 de abril.