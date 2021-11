Banco da Amazônia (Basa) lança produto financeiro Pecuária Verde

O Banco da Amazônia vai oferecer aos seus clientes um novo produto financeiro. Denominado Pecuária Verde, o projeto do produto foi desenvolvido em colaboração com um amplo consórcio de instituições a partir da seleção do Basa pelo programa Finanças Brasileiras Sustentáveis (FIBRAS), uma cooperação dos governos da Alemanha e do Brasil, que patrocinou as consultorias especializadas e ainda contou com o apoio da Agência Francesa de Desenvolvimento. Para marcar o pré-lançamento do Pecuária Verde, será realizada um grande Webinar, nesta segunda-feira (29).

“Este novo produto financeiro favorece a inovação, a sustentabilidade e a lucratividade e tem exatamente os ingredientes das oportunidades que hoje batem à porta da pecuária”, ressalta o Diretor de Gestão de Recursos e Portfólio de Produtos e Serviços do Banco da Amazônia, Luiz Otávio Monteiro Maciel.

Remetendo a uma produção sustentável, o conceito de Pecuária Verde contempla estratégicas que ajudam na preservação e recuperação de áreas verdes.

O evento online de pré-lançamento do novo produto financeiro começa às 10h desta segunda-feira, com transmissão pelo canal do Youtube do Basa. Na ocasião, será apresentado o produto na sua fase piloto, suas condições operacionais e seu direcionamento para a indução da aplicação de práticas e tecnologias que elevam a produção da pecuária na região Norte e, ao mesmo tempo, geram serviços ecossistêmicos, melhorando a rentabilidade do ciclo produtivo do pecuarista.