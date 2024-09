Bancários da Caixa, BB e Basa têm votação online sobre greve da categoria

Uma nova assembleia dos bancários do Banco da Amazônia, Banco do Brasil (BB) e da Caixa Econômica Federal acontece, no modo virtual e com votação online, até às 23h, desta quinta-feira (12/9), para deliberação da greve ou não da categoria.

Vice-presidente do Sindicato dos Bancários do Pará, e presidente da Central Única dos Trabalhadores (CUT Pará), Vera Paoloni informou ao Grupo Liberal, nesta quinta-feira (12/9), que a categoria estava avaliando as propostas das instituições financeiras.

O resultado oficial deve sair nas primeiras horas desta sexta-feira (13/9), após a totalização dos votos no sistema de votação online do Sindicato dos Bancários do Pará.