Balança Comercial: Pará registra US$ 20,3 bilhões de superávit em 2023

O Pará contabilizou, em 2023, um superávit de US$ 20,3 bilhões na balança comercial. Entre os meses de janeiro e dezembro, foram US$ 22,2 bilhões em exportações e US$ 1,8 bilhão em importações. O desempenho assegurou ao Pará o melhor desempenho de exportações do Norte e segundo melhor da Amazônia Legal, atrás apenas do Mato Grosso. A variação positiva do Pará foi de 3,5%, em comparação com o mesmo período de 2022. Entre todos os estados brasileiros, o Pará é o sétimo no ranking de exportações. Os dados são do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (Mdic).

“Estávamos um pouco mais pessimistas. Esse resultado é uma surpresa agradável, considerando que iniciamos o ano de 2023 com uma queda nas exportações. No segundo semestre tivemos uma boa recuperação e o minério, que representa mais de 80% das nossas exportações, teve um papel significativo nessa recuperação. Avalio que reencontramos o caminho e espero que, neste ano de 2024, com nada fora do normal acontecendo a nível mundial, que essa retomada continue”, avalia José Maria Mendonça, presidente do Centro de Indústrias do Pará (CIP).

A indústria extrativista e a agropecuária foram os que tiveram o melhor desempenho. O minério de cobre e seus concentrados, por exemplo, representaram uma variação absoluta de US$ 715 milhões. Percentualmente, a variação positiva foi de 11%. Já o minério de ferro e seus concentrados registraram uma variação positiva de 1,45%, com uma participação de 58%. Em valores livres dos custos internacionais de transporte e seguro, conforme é contabilizado para os dados de importações e exportações, o ferro foi responsável por US$ 13 bilhões das exportações paraenses.

No que diz respeito à agropecuária, outro importante setor para as exportações paraenses, as variações positivas de destaque ficaram por conta da soja, com 18,6%, e uma variação absoluta de US$ 259 milhões; dos animais vivos, não inclusos pescados e crustáceos, com 77,7%, e variação absoluta de U$ 100 milhões; e do milho não moído com exceção do milho doce, com 16,2%, representando US$ 22,8 milhões. Os demais produtos da agropecuária apresentaram variação positiva de 88,9%, o que representou incremento de US$ 108 milhões.

“Nos últimos anos, as exportações no Pará apresentaram um bom caminho de crescimento. Tirando o ano do acidente em Brumadinho (Minas Gerais), que foi um fenômeno, algo atípico, que fez com que nossa exportação de minério disparasse, uma vez que precisávamos suprir a demanda e contratos de exportações, o Pará está em uma boa constante. Estamos em um momento de renovação de contratos, de novos acordos que estão sendo concretizados, então dezembro também é fruto disso. A tendência é mantermos esse caminho”, finaliza José Mendonça.

Pará: Exportações, Importações e Balança Comercial (Jan-Dez)

Exportações: US$ 22.258,1

Importações: US$ 1.912,4

Saldo: US$ 20.345,7

Fonte: Comex/Mdic