Avião que capotou em Toronto desceu muito rápido, diz relatório preliminar

O avião da Delta Air Lines que virou ao aterrissar em Toronto, no Canadá, em fevereiro, desceu rápido demais, indica o relatório preliminar divulgado nesta quinta-feira (20), que, no entanto, não identifica a causa do acidente.

A agência de segurança dos transportes do Canadá (TSB, na sigla em inglês) publicou suas conclusões iniciais do acidente de 17 de fevereiro, no qual um avião aterrissou com muita força e acabou capotando na pista de pouso, o que provocou uma explosão e deixou 21 pessoas hospitalizadas.

"A investigação desse acidente levará tempo, pois muitas perguntas seguem sem resposta", declarou a TSB em um vídeo, no qual expõe suas conclusões iniciais.

Uma cronologia detalhada dos eventos prévios à aterrissagem mostra que a velocidade de descida era de 672 pés por minuto (fpm) cerca de 20 segundos antes de a aeronave tocar a pista.

No entanto, "menos de um segundo antes da aterrissagem [...] a velocidade de descida era de 1.110 fpm", segundo o relatório.

A velocidade de descida do Bombardier CRJ-900 "superou consideravelmente os critérios de pouso forçado", disse à AFP o ex-investigador da TSB David McNair.

A TSB enfatizou que suas apurações iniciais não devem ser interpretadas como a identificação da causa do acidente.

"É possível que surjam novas informações depois da publicação deste relatório preliminar", acrescenta o documento.

O voo, que transportava 76 passageiros e quatro tripulantes, tinha como destino a maior cidade do Canadá e havia decolado de Minneapolis, nos Estados Unidos.

