Auxílio estudantil de até R$500 da prefeitura de Belém será votado amanhã (22)

A prefeitura de Belém quer pagar um auxílio estudantil nos moldes do benefício que foi pago aos estudantes da rede estadual pelo Governo do Pará pelo programa Reencontro com a escola. O projeto de lei já foi enviado para a Câmara Municipal de Belém.

O programa se chamará "Bora pra escola" e o benefício será de R$150 e deve atender alunos de em situação de vulnerabilidade que já estejam matriculados para o ano letivo de 2022.

Já um valor de R$ 300,00 para aluno da rede municipal de educação que tenha se tornado órfão devido a falecimento de pais vítima da covid-19. Por fim, a prefeitura de Belém pagará R$500 reais aos alunos concluintes do 3º ano do ensino médio na rede municipal, em parcela única.

Além de estar matriculado na escola, é necessário apresentar comprovante de vacinação para receber o benefício. Toda a operacionalização do projeto e do pagamento dos benefícios será feita com apoio da Caixa Econômica Federal.

Por conta do projeto, a Câmara irá pausar o recesso parlamentar para realizar sessão extraordinária na manhã desta quarta-feira (22) e votar o projeto. A informação foi confirmada pelo presidente da Casa, o vereador Zeca Pirão (MDB).

A reportagem já entrou em contato com a prefeitura de Belém para mais detalhes sobre o projeto e aguarda respostas para atualizar as informações deste texto.