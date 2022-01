Auxílio emergencial: o benefício vai voltar neste ano de 2022?

Muitas pessoas se questionam quando vai voltar o auxílio emergencial, que beneficiou milhares de brasileiros durante os momentos mais críticos da economia, no auge da pandemia no país. No entanto, o benefício acabou em outubro de 2021 e não teve prorrogação.

A partir do corte do auxílio emergencial, o Governo Federal passou a focar nos pagamentos do Auxílio Brasil, que substituiu o Bolsa Família. Mas, o “novo” programa inclui somente uma pequena parcela da população que recebia o auxílio emergencial.

O objetivo do auxílio emergencial, que foi criado em 2020, era minimizar os impactos financeiros causados pela pandemia no país. Quando o benefício foi cortado, boa parte da população em situação de vulnerabilidade econômica passou a não ter renda para se manter.

O auxílio emergencial vai voltar em 2022?

Segundo o governo, até o momento, o auxílio emergencial não voltará. Assim como o Bolsa Família, o benefício foi cortado. Atualmente, o que está em vigor é o Auxílio Brasil.

Quem pode receber o Auxílio Brasil em 2022?

O Auxílio é dividido em subgrupos que abrangem diversas categorias de beneficiários. Entenda mais em: