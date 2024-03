Arrecadação do governo central supera despesas e atinge recorde em janeiro

O superávit primário do Governo Central, que engloba Tesouro Nacional, Previdência Social e Banco Central, alcançou um marco histórico em janeiro, impulsionado por uma arrecadação forte. No último mês, o resultado positivo atingiu a cifra de R$ 79,337 bilhões, superando os R$ 78,906 bilhões registrados no mesmo período de 2023. Apesar do aumento de 0,5% em valores nominais, houve uma queda de 3,8% em termos reais, considerando a inflação.

Tradicionalmente, janeiro é marcado por superávit, devido ao pagamento trimestral de tributos pelas instituições financeiras. Este resultado, em termos nominais, representa o melhor desde 1997, enquanto em valores reais é o terceiro maior para o mês, ficando atrás apenas de janeiro de 2022 e 2023.

Os números superaram as expectativas do mercado financeiro, que, de acordo com a pesquisa Prisma Fiscal divulgada pelo Ministério da Economia mensalmente, projetava um superávit de R$ 69,8 bilhões para janeiro.

O superávit primário, que evidencia a diferença entre receitas e gastos sem considerar os juros da dívida pública, é parte crucial do novo arcabouço fiscal e da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) deste ano, que estabelecem a meta de déficit primário zero para o Governo Central.