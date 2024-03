Rodovias paraenses receberão obras de infraestrutura, anuncia deputada

O Pará vai receber em breve novos investimentos em infraestrutura para as rodovias do estado. A informação foi confirmada pelo ministro dos Transportes, Renan Filho, em audiência com a deputada federal Renilce Nicodemos (MDB-PA), o diretor-geral do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), Fabrício Galvão, nesta terça-feira (27). As obras devem iniciar ainda no primeiro semestre de 2024.

VEJA MAIS

As obras anunciadas pela pasta são a construção da Rotatória alongada de Mosqueiro; o Viaduto no entroncamento do município de Santa Izabel do Pará, com destino a Vigia e demais municípios da região; e o viaduto de Salinópolis, um dos principais destinos turísticos da região nordeste do estado.

De acordo com Renilce Nicodemos, as obras vão garantir mais conforto e segurança para os motoristas que trafegam pela BR-316 e rodovias estaduais. A expectativa é que a estruturação auxilie na diminuição do índice de acidentes.

“Fico muito feliz em conseguir, no meu primeiro mandato como deputada federal, conquistar obras significativas para nosso estado que vão impactar diretamente na mobilidade urbana", afirmou a parlamentar.

Perigo na estrada

A BR-316 foi apontada como a rodovia mais mortal em janeiro deste ano, de acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF). Somente no primeiro mês do ano, foram registrados mais de 18 acidentes que resultaram em cinco mortes.