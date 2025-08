Arrecadação de impostos no Pará ultrapassa R$ 35 bilhões em 2025 e R$ 5 bilhões somente em julho

A arrecadação de impostos no Pará voltou a bater recordes. De janeiro a julho de 2025, os paraenses pagaram mais de R$ 35 bilhões em tributos, segundo dados oficiais do Impostômetro. Somente no mês de julho, mais de R$ 5 bilhões foram recolhidos no Estado, um salto significativo em relação ao mesmo mês de 2024, quando a arrecadação ficou em R$ 4 bilhões.

No cenário nacional, o volume também impressiona. Mais de R$ 23 trilhões em tributos já foram pagos de janeiro a julho deste ano, sendo R$ 333 bilhões apenas em julho. Em comparação, no mesmo período de 2024, o Brasil havia arrecadado R$ 21 trilhões até julho e R$ 303 bilhões somente no mês.

Inflação, COP 30 e crescimento: os fatores por trás dos números

Para o economista Valfredo de Farias, diversos fatores ajudam a explicar esse crescimento da arrecadação, tanto em nível local quanto nacional. Um dos principais, segundo ele, é a própria inflação.

“O fato é a inflação, né? Então, quando você paga imposto em cima de um produto mais caro, você vai arrecadar mais. Isso tem peso direto na conta final”, analisa. Outro ponto destacado pelo especialista é o impacto positivo da preparação para a COP 30, que será realizada em Belém em 2025. “A COP está trazendo muito investimento e muitas empresas para o Estado. Isso movimenta o comércio, aumenta o consumo e, como consequência, aumenta também a arrecadação”, explica.

Além disso, ele lembra que houve crescimento da economia nacional, o que gera mais renda, mais produção e, consequentemente, mais impostos. “Quando o país cresce, as empresas faturam mais, as pessoas consomem mais, e o volume de tributos cresce junto. Isso também aconteceu agora”.

VEJA MAIS

[[(standard.Article) Pará ultrapassa R$ 28 bilhões em impostos arrecadados no 1º semestre e supera marca de 2024]]

[[(standard.Article) Brasileiros já pagaram R$ 2 tri de impostos em 2025, um aumento interanual de 11,1%, diz ACSP]]

Aumento de impostos também pesa

Apesar do desempenho ser impulsionado pelo crescimento econômico e pelo aumento no consumo, Valfredo aponta ainda que nem tudo se deve à eficiência da máquina pública. Ele observa que mudanças recentes na legislação federal também colaboraram para o aumento nos cofres públicos.

“O Brasil vem batendo recordes de arrecadação, mas não só pela eficiência. Tivemos aumento de impostos em alguns setores e segmentos. Então, parte desse recorde também é explicado pelo maior peso tributário sobre a população e as empresas”, destaca.

Impostos pagos Pará - Julho e Acumulado de 2025

Julho 2025: R$ 5 bilhões

Acumulado Jan-Jul 2025: R$ 35 bilhões

Impostos pagos Pará - Julho de 2024 e Acumulado Jan-Jul 2024:

Julho 2024: R$ 4 bilhões

Acumulado Jan-Jul 2024: R$ 32 bilhões