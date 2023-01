Aposentados e pensionistas já estão recebendo proventos com o novo valor do salário mínimo

Aposentados e pensionistas que recebem valor equivalente ao salário mínimo começaram a ser pagos no último dia 25 de janeiro e o calendário segue até o próximo dia 7 de fevereiro. Este é o primeiro pagamento do ano, referente ao mês de janeiro, e, também, o primeiro com o reajuste proporcional ao novo teto do salário mínimo, que agora é de R$ 1.302, o que representa um ganho real de 1,41%, o primeiro nos últimos quatro anos. Para a categoria, no entanto, o valor ainda está bem abaixo do que é necessário para uma pessoa idosa sobreviver no Brasil.

Segundo dados do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), hoje, no Pará, 834.852 beneficiários recebem benefício no valor de um salário mínimo. Entre esses, pelo menos 70% são responsáveis por sustentar a família. É o que afirma o diretor executivo do Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos no Pará (Sindnapi-Pará), Francisco Ribeiro. Para ele, o valor de R$ 1.302, ainda que represente um aumento real em relação à inflação acumulada em 2022, não é suficiente para que o aposentado ou pensionista consiga se manter.

“É por isso que temos propostas, em nível nacional, que já estão sendo debatidas junto ao Ministério da Previdência, para que esse aposentado possa ter um ganho a mais, pois, hoje, a maior parte do que ele recebe é gasto com remédios e com alimentação para toda a família”, avalia.

Segundo o sindicalista é importante que, mesmo quem já recebe sua aposentadoria ou pensão tente melhorar um pouco a sua remuneração a partir da chamada revisão da vida toda, uma possibilidade aberta para quem se aposentou depois de 1999 e solicitou a aposentadoria nos últimos dez anos, porém, antes da Reforma da Previdência de 2019. “No Sindicato, nós temos advogados que atendem ao aposentado e podem verificar se ele tem direito a essa revisão, o que, de alguma maneira, pode trazer benefícios para ele. Busquem o sindicato”, orienta.

Para o presidente da Federação das Associações de Aposentados e Pensionistas do Estado do Pará, Emídio Rebelo Filho, o reajuste é importante, mas representa um acréscimo muito pequeno na remuneração dos aposentados que dependem desse valor.

“Os aposentados são muito prejudicados porque o valor que recebem, equivalente ao salário mínimo para a maioria, ainda é muito pequeno para fazer frente a todas as despesas necessárias nessa faixa de vida”, reforçou.

Impacto - De acordo com levantamento do Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos no Pará (Dieese-PA), o novo valor do salário mínimo causará um impacto de cerca de R$ 179 milhões na economia paraense, ainda em janeiro.

Novo reajuste - O salário mínimo pode subir mais uma vez ainda em 2023. Os R$ 1.302 foram definidos pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, em dezembro. Mas, depois da eleição, Luiz Inácio Lula da Silva e aliados disseram que seria possível elevar o valor do mínimo para R$ 1.320, o que não foi cumprido inicialmente. O governo ainda está analisando as contas para ver se é possível bancar o piso, que impacta diretamente nas contas da previdência e em benefícios sociais. Se for confirmado, o novo reajuste deverá ser anunciado apenas de maio em diante.

