Após redução no preço do querosene, Ministro cobra que passagens aéreas fiquem mais baratas

Ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira pretende cobrar das companhias aéreas que as passagens para viajar de avião fiquem mais baratas. A cobrança ocorre depois que a Petrobras anunciou a redução de 12,6% no preço do querosene de aviação (QAV), na última quinta-feira, o que impacta diretamente no custo das companhias.

De acordo com Silveira, o governo vai exigir "de forma muito rigorosa das empresas aéreas que isso chegue na ponta", ou seja, no preço final cobrado do consumidor.

"Não basta um esforço nosso na diminuição dos preços dos combustíveis se essas diminuições forem capturadas na cadeia, ela tem que chegar na ponta, tem que chegar na bomba, tem que chegar na passagem aérea", reforçou o ministro.