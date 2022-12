Companhia aérea terá que a pagar psicólogo para passageira chamada de 'gorda'

A empresa aérea Qatar Airways foi condenada pela Justiça de São Paulo a pagar o tratamento psicológico da brasileira impedida de viajar no mês passado. A influenciadora Juliana Nehme tentava embarcar no Líbano, em direção à Guarulhos (SP), quando foi impedida e denunciou a gordofobia. Com informações da Band.

Ela foi proibida de embarcar após uma funcionária da companhia dizer que ela era “gorda demais” e que precisava de um bilhete para a classe executiva. Entretanto, as lojas estavam fechadas no Líbano e a compra só poderia ser feita no dia seguinte.

A decisão da Justiça determinou que a empresa pague sessões de terapia com um profissional de confiança de Juliana por um ano, pelo valor de R$ 400 por semana. O pagamento deve começar em janeiro. A companhia aérea ainda pode recorrer da decisão.

(*Emilly Melo, estagiária, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do Núcleo de Política)