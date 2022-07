Após duas décadas, euro volta a atingir o mesmo valor que o dólar

Ás 6h45 da manhã desta terça-feira (12), no horário de Brasília, após uma desvalorização de 0,4%, o euro atingiu praticamente o mesmo valor do dólar, segundo dados da Blomberg. As moedas europeia e norte-americana já haviam se aproximado na paridade na última sexta-feira (8/7), mas o movimento não se consolidou. Nesta terça, porém, investidores chegaram a negociar um dólar por um euro, índice da maior cotação diante da divisa europeia desde 2002. As informações são do Portal Metrópoles.

A última vez que isso ocorreu foi em 15 de julho de 2002, data em que o euro superou o dólar. Essa nova paridade entre as duas moedas na taxa de câmbio se deve à desvalorização do euro frente ao dólar, diante dos temores de recessão em território europeu, alimentados pelos altos índices inflacionários e pelas preocupações energéticas impulsionadas pela guerra na Ucrânia.

VEJA MAIS

Já o dólar segue em alta, em razão das expectativas de que o banco central dos Estados Unidos, o Federal Reserve (Fed), permaneça agressivo ao dar continuidade à elevação das taxas de juros, encorajando investidores a se refugiarem na moeda.