Após corte na Selic, Caixa e Banco do Brasil reduzem juros do consignado do INSS

Os juros do crédito consignado para beneficiários e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) foram reduzidos pela Caixa Econômica Federal e pelo Banco do Brasil, conforme anúncio das instituições. A mudança ocorre após o Banco Central ter reduzido a taxa básica de juros do país, a Selic, em 0,5 ponto percentual nesta quarta-feira (2), para 13,25% ao ano.

VEJA MAIS:

Com a decisão do Comitê de Política Monetéria (Copom) do BC, trata-se do primeiro corte na taxa básica de juros em três anos. Após o anúncio, a Caixa e o Banco do Brasil publicaram comunicados afirmando que iriam reduzir os próprios juros em linhas de crédito, acompanhando o corte na Selic.

A taxa de juros no consignado do INSS pela Caixa passa de 1,74% para a partir de 1,70% ao mês, a partir desta quinta-feira (3). "Com a diminuição, em um contrato com valor líquido de R$ 10 mil, em 84 meses, o cliente passa a economizar um valor superior ao de uma prestação ao final do pagamento do contrato", disse a instituição.

No caso do Banco do Brasil, os novos juros para linhas de crédito consignado, automático, salário, benefício, renovação e 13º salário passarão a valer a partir de sexta-feira (4), ajustados de 1,81% para 1,77% ao mês, na faixa mínima, e de 1,95% para 1,89% ao mês, no patamar máximo.