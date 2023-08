Redução de 0,5% da taxa Selic cria expectativa positiva na economia, apontam economistas em Belém

Em Belém, economistas ponderam que, nesse primeiro momento, a redução de 0,5 ponto percentual da taxa básica de juros, anunciada pelo Banco Central do Brasil, não tem grande impacto nos custos do crédito, bens e serviços, mas na medida em que as reduções se mantiverem, isso favorecerá a economia brasileira, em geral.

"Há uma expectativa do cenário cada vez mais positivo da economia e uma melhora da atividade econômica com geração de emprego e diminuição dos custos financeiros e de financiamentos, com a redução gradual da taxa Selic", disse o economista Sérgio Felipe Melo, com atuação na capital paraense.

Sérgio destaca, no entanto, que mesmo com a queda de 0,5% o Brasil tem uma das maiores taxas de juros nominais do mundo. O economista frisou que o primeiro corte na taxa básica de juros pelo Banco Central, desde o ano de 2020, reflete um cenário recente de estabilização de preços na economia brasileira, evidenciada com deflação em maio, junho e nos primeiros 15 dias de julho.

Inflação vem caindo desde maio, diz Boletim Focus do BC

Sérgio afirmou que nas estimativas do Boletim Focus, produção online divulgada todas as segundas-feiras pelo Banco Central, economistas do mercado financeiro já mostravam uma projeção de queda da inflação, e isso vale inclusive para o final de 2023, em que também vem se considerando diminuição do processo inflacionário.

Na avaliação dele, o Comitê de Política Monetária (Copon), órgão constituído no âmbito do Banco Central, se mostrou conservador. "Mas, agora, de fato, começou uma trajetória de diminuição da taxa Selic. Já no comunicado da reunião de hoje (desta quarta-feira), é sinalizada que até o final do ano, a taxa poderá diminuir em cada reunião 0,5. Nós teremos mais três reuniões, ainda este ano, então até o final de 2023, ela poderá cair de 13, 25 para 11,75, segundo o comunicado que saiu após a reunião”, disse.

"Então esse cenário de diminuição da taxa Selic faz com que haja uma melhora contínua da atividade econômica porque existe uma redução nos custos de crédito. E, isso é importante para maior geração de empregos, porque as empresas podem fazer financiamentos. Com a taxa de juros alta as pessoas são estimuladas a investir no mercado financeiro, em títulos públicos. Com a diminuição da taxa Selic, as pessoas com poupança tendem a investir no setor produtivo, investir nas empresas e isso é bom para a economia brasileira”, avalia Melo.

O economista Rosivaldo Batista frisa que a Selic é utilizada como "um instrumento de política monetária pelo Banco Central para combater a inflação. A inflação é o pior imposto, porque atinge principalmente as classes de menor poder aquisitivo”.

"Com relação aos investimentos temos os de renda fixa e renda variável. A queda da Selic vai afetar os produtos financeiros de renda fixa como certificados, depósitos bancários beneficiando a B3, ou seja, a Bolsa de Valores. Mas, aplicar em renda variável exige paciência e disciplina”, disse ele.

Rosivaldo Batista acrescentou: “devem cair os juros do cartão de crédito, um benefício para os consumidores na compra de bens e serviços”.