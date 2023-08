Apagão no Brasil: ministro de Minas e Energia convoca reunião urgente para discutir o problema

O Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico (CMSE), responsável por avaliar a segurança do abastecimento de energia no Brasil, irá realizar uma reunião extraordinária nesta quarta-feira (16), a partir das 14h30. Convocada pelo titular do Ministério de Minas e Energia, Alexandre Silveira, a reunião tem como objetivo discutir sobre apagão que deixou 25 estados e mais o Distrito Federal sem energia na nesta terça-feira (15). Representantes do Operador Nacional do Sistema (ONS) e da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) fazem parte do CMSE.

VEJA MAIS

Uma reunião técnica para debater o assunto já foi realizada no Ministério de forma preparatória, com a participação de secretários da pasta. Ela não contou com a presença de Silveira, mas o ministro deve conduzir o encontro desta tarde.

Moradores das regiões Norte e Nordeste chegaram a fica até 6 horas sem energia elétrica nesta terça-feira. Ainda não foram confirmadas as causas do apagão, mas a principal suspeita do governo é de que uma sobrecarga em linhas de transmissão no Ceará tenha sido um dos problemas que contribuiu para a queda de energia.