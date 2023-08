Região Norte foi a mais afetada pelo apagão elétrico no Brasil

O apagão elétrico começou a ser registrado no país, exatamente às 8h31 no horário de Brasília, na manhã desta terça-feira (15). A queda de energia afetou cerca de 29 milhões de brasileiros em 25 dos 26 estados e, ainda, no Distrito Federal (DF). A região Norte foi a mais afetada e, até por volta do meio-dia, só havia recuperado 40% da carga perdida, esse retorno seguiu gradual no início da tarde.

De acordo com o Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS), órgão responsável por administrar o fornecimento de energia no país, uma ocorrência na rede de operação do Sistema Interligado Nacional (SIN) interrompeu 16 mil megawatts (MW) de carga, e a partir das 8h41, a carga voltou a subir gradativamente, em todo o Brasil.

Falha no sistema?, erro de operação?, ataque?, as causas do apagão elétrico são apuradas. O Ministério das Minas e Energia, por exemplo, não explicou o que ocorreu exatamente e utiliza a expressão "eventos de grande porte" ocorridos no sistema.

Queda na Região Norte foi de 83,8% em 10 minutos

Os dados do SIN mostram que, em dez minutos, houve a perda de carga de mais de um quarto da energia do sistema. A carga do subsistema Norte caiu 83,8% em pouco mais de dez minutos a partir de 8h31, no horário oficial de Brasília.

No Nordeste, a carga do sistema caiu 44,4%. No subsistema Sudeste-Centro-Oeste, a perda foi de 19% após o apagão e a queda chegou a 15,5% na região Sul, a que menos sofreu com o apagão.

Integrantes do Operador Nacional do Sistema Elétrica (ONS) afirmam, com base em informações preliminares, que o apagão desta terça-feira teria começado na Subestação Xingu, que fica próxima a Belo Monte, no Pará. As informações são do jornal O Globo.

A subestação, que recebe energia da usina de Belo Monte, faz o tratamento técnico da energia e distribui a eletricidade para o restante do Brasil. Com isso, duas grandes linhas de transmissão de Belo Monte foram desligadas, ocasionando uma falha em cascata. Como o sistema elétrico é inteiramente interligado, uma falha grande no Norte causa um efeito generalizado.

Ainda conforme nota da ONS, o apagão que afetou o Sul e o Sudeste do país foi uma "ação controlada", ou seja, proposital, para evitar que o problema na rede se espalhasse. De todos os estados brasileiros, Roraima foi o único que não foi afetado pela falta de energia, por não estar ligado ao sistema nacional.

Volta gradual da energia elétrica

Às 10h51, conforme o Ministério de Minas e Energia, houve retomada das cargas afetadas nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste. O órgão ministerial informou que, a região Norte, até às 10h22, só tinha retomado 27% da carga, e a região Nordeste, 68%.

Por volta do meio-dia, atualizando a situação, o vice-presidente Geraldo Alckmin disse que o Norte havia recuperado 40% da carga perdida e a região Nordeste já tinha recuperado 80% da carga perdida.